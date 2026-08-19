रियलमी पी4एस 5जी: स्पेसिफिकेशंस से अनुभव की ओर बढ़ते भारत में डिस्प्ले पर फोकस

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। भारत में स्मार्टफोन खरीदते समय वर्षों से उपभोक्ताओं का मुख्य ध्यान कैमरा, प्रोसेसर और डिजाइन पर रहा है, लेकिन अब यह बदल रहा है। फ्लिपकार्ट और काउंटरपॉइंट की स्मार्टफोन इनसाइट्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार, कंटेंट की बढ़ती खपत और ऐप्स के भारी इस्तेमाल के कारण डिस्प्ले की गुणवत्ता स्मार्टफोन खरीदने के फैसले में तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है।

उपभोक्ता दिन का बड़ा हिस्सा स्मार्टफोन पर बिताते हैं, जिसमें ओटीटी स्ट्रीमिंग, मोबाइल गेमिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या वीडियो कॉल शामिल हैं। ऐसे में बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस के साथ डिस्प्ले भी स्मार्टफोन के कुल अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। खास बात यह है कि डिस्प्ले को अब एक अलग फीचर के तौर पर नहीं, बल्कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।

करीब 45 प्रतिशत उपभोक्ता चिपसेट को बेहतर डिस्प्ले फीचर्स, जैसे बेहतर रंग सटीकता और बेहद तेज टच रिस्पॉन्स, से जोड़ते हैं। यह दिखाता है कि प्रोसेसिंग पावर और विजुअल व इंटरैक्टिव अनुभव की गुणवत्ता के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहा है।

इसके चलते खरीदार अब रिजॉल्यूशन, रिफ्रेश रेट, ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी जैसी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाय इसके कि डिस्प्ले को एक सामान्य फीचर मान लिया जाए। यह भारतीय उपभोक्ताओं के बीच एक बड़े बदलाव को दर्शाता हैं, जहां अपग्रेड का आधार सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं, बल्कि अनुभव बनता जा रहा है। अब परफॉर्मेंस का आकलन इस आधार पर भी हो रहा है कि स्मार्टफोन के अलग-अलग हार्डवेयर कितनी सहजता से एक साथ काम करते हैं।

गेमिंग, स्ट्रीमिंग और रोजमर्रा के स्मार्टफोन इस्तेमाल के लिए प्राथमिक इंटरफेस होने के कारण डिस्प्ले अब पूरे परफॉर्मेंस अनुभव का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है।

यह अनुभव-केंद्रित बदलाव रियलमी पी सीरीज के विकास में भी दिखाई देता है। यह सीरीज भारत के युवा और ऑनलाइन-केंद्रित स्मार्टफोन खरीदारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो प्रीमियम लुक और स्मूथ रोजमर्रा की परफॉर्मेंस चाहते हैं, लेकिन पैसे की अच्छी वैल्यू भी चाहते हैं। ऐसे बाजार में जहां कीमत और ऑफर्स हर महीने यह बदल सकते हैं कि क्या चीज "किफायती" महसूस होती है, रियलमी पी सीरीज ऐसे डिस्प्ले-केंद्रित अनुभव पर जोर देती है जिसे उपयोगकर्ता रोजमर्रा के इस्तेमाल में महसूस कर सकें, वो भी बिना बजट से ज्यादा खर्च किए।

रियलमी पी1 सीरीज ने साबित किया कि कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ाए बिना परफॉर्मेंस और डिजाइन को साथ लाया जा सकता है। इसके बाद पी2 सीरीज ने बेहतर डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी से जुड़े अपग्रेड के साथ स्तर को और ऊंचा किया। वहीं पी3 सीरीज ने वैश्विक स्तर पर गति पकड़ी और इसकी शिपमेंट तीन मिलियन यूनिट को पार कर गई। इसे ऐसे बढ़ते समुदाय का समर्थन मिला, जो पावर और डिजाइन दोनों को महत्व देता है।

अब रियलमी पी4 सीरीज उसी वादे को आगे बढ़ा रही है। इसमें लगातार बेहतर परफॉर्मेंस, व्यावहारिक उपयोगिता और ज्यादा इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस पर फोकस रखा गया है, ताकि यूजर्स को फोन, डिजाइन और रोजमर्रा की परफॉर्मेंस के बीच समझौता न करना पड़े। यह इसे इस सेगमेंट में संपूर्ण, डिस्प्ले-केंद्रित स्मार्टफोन अनुभव चाहने वाले खरीदारों के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है।

बाजार की व्यापक चुनौतियों के बावजूद, रियलमी पी सीरीज 2026 की पहली छमाही में फ्लिपकार्ट पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्मार्टफोन लाइनअप बनकर उभरी है। इसी गति को आगे बढ़ाते हुए आने वाला रियलमी पी4एस 5जी 26 अगस्त को फ्लिपकार्ट और रियलमीडॉटकॉम पर लॉन्च होगा। रियलमी इस फोन के जरिए इस सेगमेंट में ज्यादा प्रीमियम व्यूइंग और गेमिंग अनुभव पेश करने जा रही है।

फोन के केंद्र में 17.22 सेमी (6.78 इंच) का सैमसंग 1.5के एमोलेड डिस्प्ले है, जो 144 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें सैमसंग डिस्प्ले की नई एम14 ल्यूमिनसेंट मटेरियल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो आमतौर पर ज्यादा प्रीमियम मोबाइल फोन में देखने को मिलती है।

यह पैनल बेहतर दक्षता और टिकाऊपन के लिए डिजाइन किया गया है। यह पारंपरिक एमोलेड की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक ल्यूमिनस एफिशिएंसी और 50 प्रतिशत तक लंबी स्क्रीन लाइफ देने का दावा करता है।

वास्तविक इस्तेमाल में बेहतर विजिबिलिटी के लिए यह 1400 निट्स ग्लोबल पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, जिससे बाहर तेज रोशनी में स्क्रीन देखना आसान होता है। एचडीआर कंटेंट के लिए इसमें 6500 निट्स तक लोकल पीक ब्राइटनेस दी गई है। इससे तेज रोशनी वाली परिस्थितियों में भी गेम और वीडियो ज्यादा जीवंत दिखाई देने में मदद मिलती है।

डिस्प्ले अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए रियलमी पी4एस 5जी में एचडीआर10 प्लस और नेटफ्लिक्स एचडीआर का सपोर्ट दिया गया है। इससे इसके मूल 1.5के रिजॉल्यूशन पर बेहतर कॉन्ट्रास्ट, ज्यादा बारीक डिटेल और ज्यादा वास्तविक रंग देखने को मिलते हैं। इन फीचर्स के चलते यह इस सेगमेंट के बेहतर डिस्प्ले वाले फोन में शामिल हो सकता है।

ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी पूरी कहानी नहीं हैं—गेमिंग परफॉर्मेंस में रिस्पॉन्सिवनेस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रियलमी पी4एस 5जी का 144 हर्ट्स रिफ्रेश रेट स्वाइप, एनिमेशन और गेमप्ले को लगातार स्मूथ बनाने में मदद करता है। वहीं 3000 हर्ट्स इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट तेज और प्रतिस्पर्धी गेमिंग के दौरान ज्यादा सटीक कंट्रोल देने के लिए डिजाइन किया गया है।

फोन के अंदर रियलमी ने अपने हाइपर विजन प्लस एआई क्लिप को मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा के साथ जोड़ा है। यह डुअल-चिप सेटअप गेमिंग के दौरान विजुअल और मोशन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह आर्किटेक्चर एआई-पावर्ड फ्रेम इंटरपोलेशन को सपोर्ट करता है, जिससे गेमिंग के दौरान ज्यादा स्मूथ ग्राफिक्स, बेहतर प्रभावी फ्रेम रेट और ज्यादा जीवंत एचडीआर विजुअल मिल सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय एआई की मदद से गेमिंग में क्लैरिटी और फ्लूडिटी बेहतर करना है।

रोजमर्रा के इस्तेमाल में आंखों के आराम को ध्यान में रखते हुए डिस्प्ले को टीयूवी राइनलैंड लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड किया गया है, जिससे हानिकारक ब्लू लाइट के संपर्क को कम करने में मदद मिलती है। इसमें फुल-ब्राइटनेस डीसी डिमिंग भी है, जो अलग-अलग ब्राइटनेस लेवल पर फ्लिकर को कम करने में मदद करती है। यह लंबे समय तक स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और गेमिंग के दौरान उपयोगी हो सकता है।

कुल मिलाकर, रियलमी पी4एस 5जी का डिस्प्ले पैकेज—फ्लैगशिप-ग्रेड पैनल मटेरियल, हाई पीक ब्राइटनेस, एचडीआर सपोर्ट, हाई रिफ्रेश रेट और आई-केयर सर्टिफिकेशन—यह संकेत देता है कि भारतीय स्मार्टफोन बाजार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब स्क्रीन का मूल्यांकन सिर्फ उसके आकार से नहीं, बल्कि रोजमर्रा में मिलने वाले व्यूइंग और गेमिंग अनुभव के आधार पर भी किया जा रहा है।

--आईएएनएस

एबीएस