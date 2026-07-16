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रथ यात्रा से अहमदाबाद के ऑटोमोबाइल बाजार को मिली रफ्तार, वाहनों की बिक्री और ग्राहकों का भरोसा बढ़ा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 16, 2026, 08:05 AM
रथ यात्रा से अहमदाबाद के ऑटोमोबाइल बाजार को मिली रफ्तार, वाहनों की बिक्री और ग्राहकों का भरोसा बढ़ा

अहमदाबाद, 16 जुलाई (आईएएनएस)। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान ऑटोमोबाइल खुदरा बाजार में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। यह मौजूदा वित्त वर्ष का पहला बड़ा त्योहारों का मौसम है, जिसने सभी तरह के वाहनों की बिक्री को तेजी से बढ़ावा दिया है। वाहन विक्रेताओं के अनुसार, ग्राहकों की पूछताछ में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और वाहनों के पंजीकरण की संख्या भी पहले की तुलना में अधिक रही है।

ऑटोमोबाइल खुदरा क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी का रुझान बना हुआ है और रथ यात्रा ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। ग्राहकों का बढ़ता भरोसा, कम ब्याज दर पर आसानी से वाहन ऋण मिलना और यात्री वाहनों तथा दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में बिजली से चलने वाले वाहनों को तेजी से अपनाया जाना इस बढ़ोतरी की प्रमुख वजहें हैं।

बिजली से चलने वाले वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है, जो यह दिखाती है कि लोग पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को अधिक पसंद कर रहे हैं। वहीं, पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की बिक्री भी अच्छी बनी हुई है, जिससे बाजार में ग्राहकों के मजबूत भरोसे का पता चलता है।

हालांकि इस वर्ष सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है, फिर भी ग्रामीण इलाकों में वाहनों की मांग पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। स्थिर आर्थिक गतिविधियों और ग्राहकों के भरोसे की वजह से ग्रामीण बाजार भी खुदरा बिक्री में अच्छा योगदान दे रहे हैं।

यात्री वाहनों के क्षेत्र में लोगों की पहली पसंद अब भी बड़ी उपयोगी गाड़ियां बनी हुई हैं। इसके साथ ही अपने आप गियर बदलने वाली गाड़ियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। कुल यात्री वाहनों की बिक्री में ऐसी गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत से बढ़कर करीब 30 प्रतिशत हो गई है। इससे साफ है कि ग्राहक अब अधिक आरामदायक और सुविधाजनक वाहन चलाना पसंद कर रहे हैं।

कुल मिलाकर रथ यात्रा के दौरान ऑटोमोबाइल बाजार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। इससे बाजार में सकारात्मक माहौल का पता चलता है और आने वाले महीनों, विशेषकर त्योहारों के मौसम में, ऑटोमोबाइल खुदरा क्षेत्र के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी