रेलवे ने वित्त वर्ष 2026 में फास्टर टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रक्रिया के तहत 43,781 उम्मीदवारों की भर्ती की

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में छह प्रमुख श्रेणियों में 47,084 रिक्तियों को भरते हुए 43,781 उम्मीदवारों की भर्ती की है, जो भर्ती प्रक्रिया में जारी तेजी को दर्शाती है।

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ये भर्तियां सहायक लोको पायलटों के 18,799 रिक्त पदों, तकनीशियनों के 14,298 रिक्त पदों, सब-इंस्पेक्टरों के 452 रिक्त पदों, कांस्टेबलों के 4,208 रिक्त पदों, जूनियर इंजीनियर (जेई)/डिपो सामग्री अधीक्षक/रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक के 7,951 रिक्त पदों और पैरामेडिकल श्रेणियों के 1,376 रिक्त पदों को भरने के लिए की गईं।

ये आंकड़े शुक्रवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की चयन प्रक्रिया पर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किए गए।

केंद्रीय मंत्री ने प्रौद्योगिकी के उपयोग, त्वरित प्रक्रियाओं और अधिक जवाबदेही के माध्यम से भर्ती प्रणाली में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

बयान में कहा गया कि भारतीय रेलवे निरंतर और समयबद्ध भर्ती पहलों के माध्यम से अपने कार्यबल को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष ध्यान देते हुए संगठन का लक्ष्य विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करना और उन्हें सेवा में शामिल करना है।

बयान में कहा गया कि रेलवे भर्ती बोर्डों की भर्ती प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से जटिल और व्यापक है, जिसमें देशभर के कई शहरों और केंद्रों में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए ये कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं कई शिफ्टों में आयोजित की जाती हैं और विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने के लिए 15 भाषाओं में आयोजित की जाती हैं। इस बहु-शहर, बहु-शिफ्ट और बहुभाषी ढांचे के लिए व्यापक समन्वय और मजबूत तकनीकी प्रणालियों की आवश्यकता होती है ताकि पूरी भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता, मानकीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि वार्षिक भर्ती कैलेंडर, रिक्तियों की त्रैमासिक अधिसूचनाओं के साथ, उम्मीदवारों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है।

उन्होंने कहा कि कैलेंडर आधारित भर्ती प्रणाली से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की योजना अधिक प्रभावी ढंग से बनाने में मदद मिली है।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने आगे कहा कि इससे भर्ती प्रक्रिया में अधिक पूर्वानुमानशीलता आती है।

--आईएएनएस

एमएस/