पीयूष गोयल टीईपीए के क्रियान्वयन और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 12-13 जून को स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत–ईएफटीए व्यापार व आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) के क्रियान्वयन और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 12-13 जून को स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। यह जानकारी सरकार की ओर से गुरुवार को दी गई।

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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 12 जून को बर्न, स्विट्ज़रलैंड का दौरा करेंगे, जहां वे स्विस सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और स्विस फार्मास्यूटिकल उद्योग के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।

यह दौरा स्विट्जरलैंड और अन्य ईएफटीए देशों के साथ भारत की आर्थिक भागीदारी को दिए गए महत्व को दर्शाता है। भारत और ईएफटीए सदस्य-राष्ट्र—स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिक्टेनस्टीन और आइसलैंड—ने मार्च 2024 में ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे, जो अक्टूबर 2025 में प्रभावी हुआ। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।

मंत्रालय के मुताबिक, दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बडलिगर आर्टिएडा और से मुलाकात करेंगे। वे स्विस फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। चर्चा टीईपीए के क्रियान्वयन, समझौते से उत्पन्न परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान और द्विपक्षीय व्यापार, निवेश व संस्थागत सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित रहने की संभावना है।

इस दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों से भी मुलाकात करेंगे ताकि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की जा सके और गहरे आर्थिक सहयोग के अवसरों का अन्वेषण किया जा सके।

मंत्रालय ने बताया कि गोयल के साथ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। यह दौरा टीईपीए के प्रभावी क्रियान्वयन का समर्थन करने और भारत–स्विट्जरलैंड के दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद जताता है।

--आईएएनएस

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