पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार के पहले बजट पर सबकी नजर

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार को राज्यपाल आरएन रवि के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इसके साथ ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के तहत पहली बार बजट पेश करने की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है।

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इस समय सबकी नजरें स्वप्न दासगुप्ता पर टिकी हो सकती हैं, वे 22 जून को बजट भाषण देंगे। स्वप्न दासगुप्ता एक अनुभवी पत्रकार, कमेंटेटर और सांसद हैं और अब राज्य के वित्त मंत्री हैं।

दासगुप्ता से उम्मीद है कि वे बजट में व्यावहारिकता और वैचारिक स्पष्टता का मेल लाएंगे।

राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक कमेंट्री में उनके अनुभव के कारण वे राज्य की अर्थव्यवस्था की मैक्रो-इकोनॉमिक जरूरतों और माइक्रो-लेवल की चिंताओं, दोनों को समझने की स्थिति में हैं। वे 'इस समय के अहम व्यक्ति' साबित हो सकते हैं, क्योंकि वे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले प्रशासन की ओर से शासन में क्षमता और विश्वसनीयता दिखाने की कोशिश को सामने रखेंगे।

अगर नए वित्त मंत्री ऐसा बजट पेश कर पाते हैं जो वित्तीय अनुशासन और विकास-उन्मुख उपायों के बीच संतुलन बनाए रखे और साथ ही आम बंगालियों की उम्मीदों को भी पूरा करे तो यह राज्य की आर्थिक-राजनीति में एक अहम मोड़ साबित होगा।

लगभग आधी सदी तक, राज्य की वित्तीय नीति या तो लेफ्ट फ्रंट या तृणमूल कांग्रेस द्वारा तय की गई, जिन्होंने राज्य की अनदेखी करने के लिए पिछली केंद्र सरकारों को लगातार दोषी ठहराया है।

अब, 'डबल-इंजन' सरकार के आने के बाद समाज के हर वर्ग- आम आदमी से लेकर उद्योगपतियों तक में यह उम्मीद है कि क्या यह बजट अतीत से सचमुच अलग होगा।

दासगुप्ता के काम पर कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल दशकों से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था लंबे समय से संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रही है। बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की रुकावटें, पर्याप्त सहायता सुविधाओं की कमी और बंदरगाह के आधुनिकीकरण व कनेक्टिविटी में देरी ने कथित तौर पर निवेश को धीमा कर दिया है।

राज्य पर कर्ज का बोझ एक और बड़ी चिंता माना जाता है, क्योंकि लगातार सरकारों ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर्ज पर बहुत ज्‍यादा निर्भरता दिखाई है।

कृषि क्षमता से कम उत्पादकता और आधुनिक सिंचाई सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। इस बीच, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दशकों से बड़े निवेश की कमी और उद्योगों के पलायन के बाद अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

आम आदमी की मांग साफ है, बढ़ती कीमतों से राहत और रोजगार के बेहतर अवसर। खाने-पीने की चीजों और ईंधन की महंगाई ने घरों के बजट पर बुरा असर डाला है, और उम्मीद है कि भाजपा सरकार सब्सिडी या खास कल्याणकारी उपायों की घोषणा करेगी।

बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं भी लोगों की इच्छाओं की सूची में सबसे ऊपर हैं, खासकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में जहां सरकारी सेवाएं अभी भी ठीक नहीं हैं।

कारोबारी और व्यापारी टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और बेहतर लॉजिस्टिक्स चाहते हैं। व्यापारी समुदाय लंबे समय से नौकरशाही की बाधाओं और नियमों को ठीक से लागू न किए जाने की शिकायत करता रहा है।

ऐसा बजट जो प्रक्रियाओं को आसान बनाए, अनुपालन की लागत कम करे और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए, वह उन्हें खुश कर सकता है।

उद्योगपति बड़े और ठोस संकेतों की उम्मीद कर रहे हैं। वे ऐसी जमीन अधिग्रहण नीतियां चाहते हैं जो पारदर्शी और निवेशकों के अनुकूल हों, बिजली की दरें प्रतिस्पर्धी हों और कुछ खास सेक्टर के लिए प्रोत्साहन मिलें।

इसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात के अनुरूप होना चाहिए जिस पर उन्होंने जोर दिया है कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सफर के लिए बिहार और ओडिशा (अंग, बंग, कलिंग) के साथ-साथ एक मजबूत बंगाल भी जरूरी है।

इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर जोर इस विश्वास को दिखाता है कि इसमें दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनने की क्षमता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या राज्य सरकार निवेश के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद माहौल बना पाती है।

नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के लिए, यह बजट एक राजनीतिक संदेश देने का भी मौका होगा। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के बाद, उनके प्रशासन को यह साबित करना होगा कि वे प्रभावी ढंग से शासन कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं।

बजट को सिर्फ आवंटन और घाटे के नजरिए से ही नहीं देखा जाएगा; यह सरकार की मंशा के बारे में भी होगा। इसे इस आधार पर परखा जाएगा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को प्राथमिकता देती है या कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा जोर देती है; क्या वह कर्ज की समस्या से सीधे निपटती है या मुश्किल फैसलों को टालती है।

--आईएएनएस

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