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पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने टिकट चेकिंग रेवेन्यू में हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 06, 2026, 02:26 PM
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने टिकट चेकिंग रेवेन्यू में हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि

गुवाहाटी, 6 जून (आईएएनएस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के अंतर्गत न्यू जलपाईगुड़ी (एनजेपी) टिकट जांच अनुभाग ने मई 2026 के दौरान 2.08 करोड़ रुपए से अधिक की आय दर्ज कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि यह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के किसी भी अनुभाग द्वारा टिकट जांच के माध्यम से अर्जित अब तक की सबसे अधिक मासिक आय है।

उन्होंने कहा, "यह उल्लेखनीय उपलब्धि टिकट जांच कर्मचारियों की असाधारण निष्ठा, पेशेवर दक्षता और निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। कर्मचारियों ने टिकट नियमों के पालन को सुनिश्चित करने, बिना टिकट यात्रा रोकने और रेलवे के राजस्व की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"

यह उपलब्धि एनएफआर द्वारा अपनाई गई प्रभावी राजस्व सुरक्षा पहलों और उत्कृष्ट परिचालन व्यवस्था का एक शानदार उदाहरण मानी जा रही है।

यह रिकॉर्ड टिकट जांच के निरंतर अभियान, सख्त निगरानी, प्रभावी कार्रवाई और उत्तर बंगाल स्थित एनजेपी के टिकट जांच कर्मचारियों की बेहतर टीमवर्क के कारण संभव हो सका।

सीपीआरओ शर्मा के अनुसार, मई महीने के दौरान इस अनुभाग ने प्रतिदिन औसतन 6.54 लाख रुपए से अधिक की आय दर्ज की।

वहीं, 9 मई 2026 को एक ही दिन में 9.65 लाख रुपए से अधिक की सर्वाधिक आय दर्ज की गई, जो इस अवधि का सर्वोच्च दैनिक राजस्व रहा।

उन्होंने कहा, "एनजेपी/टीटीई लॉबी के समर्पित कर्मचारियों की बदौलत यह शानदार उपलब्धि हासिल हुई है, जो पूरी टीम की अटूट प्रतिबद्धता, कार्यकुशलता और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार प्रयासों को दर्शाती है।"

अधिकारी ने बताया कि टिकट चेकिंग स्टाफ के कई उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शनों से भी इस सफलता को और मजबूती मिली, जिसने एनएफआर में टिकट चेकिंग से होने वाली आय में नया रिकॉर्ड स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यू जलपाईगुड़ी के पूरे टिकट जांच टीम को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि यह सफलता एनएफआर की राजस्व सुरक्षा पहलों, पारदर्शिता, जवाबदेही और सही टिकटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अधिकारियों का मानना है कि एनजेपी टिकट जांच अनुभाग की यह उपलब्धि रेलवे के अन्य अनुभागों और कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी तथा उन्हें सेवा और प्रदर्शन में और बेहतर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

गुवाहाटी के निकट मालीगांव मुख्यालय वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल के सात जिलों और उत्तर बिहार के पांच जिलों में रेल सेवाओं का संचालन करता है।

--आईएएनएस

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