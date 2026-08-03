पहली तिमाही के नतीजों के बाद मुथूट फाइनेंस के शेयरों में आई 14 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस) हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गोल्ड लोन देने वाली कंपनी मुथूट फाइनेंस के शेयरों में 14 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, जब कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी जून तिमाही के नतीजे घोषित किए।

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एनएसई पर कंपनी के शेयर 7.80 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,876 रुपए पर खुले और सत्र के दौरान इसमें और गिरावट आई, और एक समय शेयर 14.38 प्रतिशत गिरकर 2,671 रुपए के दिन के निचले स्तर पर आ गए।

हालांकि बाद में स्टॉक ने रिकवरी की, और खबर लिखे जाने तक स्टॉक 7.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2889 रुपए पर ट्रेड करते हुए नजर आया।

यह गिरावट तब आई जब मुथूट फाइनेंस ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 2,799 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 2,016 करोड़ रुपए से अधिक था।

समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय में पिछले वर्ष की तुलना में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 8,695 करोड़ रुपए हो गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 6,466 करोड़ रुपए थी।

अपनी कमाई के अलावा, कंपनी ने नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलावों की भी घोषणा की।

इसके बोर्ड ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, 1 अक्टूबर से अलेक्जेंडर जॉर्ज को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

बोर्ड ने केआर बिजिमोन को 1 अक्टूबर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर पदोन्नत करने को भी मंजूरी दी।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, वर्तमान प्रबंध निदेशक जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट कार्यकारी उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे और कंपनी को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखेंगे।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने राइट्स इश्यू के माध्यम से श्रीलंका स्थित एशिया एसेट फाइनेंस पीएलसी में 32 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी है।

मुथूट फाइनेंस के शेयरों का 52-हफ्ते का उच्चतम स्तर 4,149.50 रुपए, तो वहीं 52-हफ्ते का निम्नतम स्तर 2,476.60 रुपए है।

इस साल अब तक शेयर की कीमत करीब 25 प्रतिशत तक गिर चुकी है, वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 20 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुका है।

--आईएएनएस

डीबीपी