ऑस्ट्रेलियाई नेताओं ने पीएम मोदी के दौरे की सराहना की, भारत के साथ गहरी साझेदारी का किया समर्थन

मेलबर्न, 9 जुलाई (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बिजनेस अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी और गहरी होगी।
ऑस्ट्रेलिया-इंडिया सीईओ फोरम और आर्थिक रोडमैप बिजनेस इवेंट के मौके पर न्यूज एजेंसी आईएनएस से बात करते हुए मॉरिसन ने कहा कि पीएम मोदी के साथ उनके कार्यकाल के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुए हैं और मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई सरकार के तहत भी ये और मजबूत हुए हैं।
मॉरिसन ने आईएएनएस से कहा, "पीएम मोदी और मैंने अपनी-अपनी भूमिका में काम किया; हम ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध को आज के स्तर तक ले जा पाए और मुझे बहुत खुशी है कि अल्बानियाई सरकार ने इसे बनाए रखा है। यह संबंध और मजबूत होगा और मेलबर्न में उनका दौरा बहुत जरूरी है।"
ऑस्ट्रेलिया की मिनरल्स काउंसिल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तानिया कॉन्स्टेबल ने भी पीएम मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के बीच करीबी संबंदों पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, "पीएम मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज के बीच स्पष्ट तौर पर एक मजबूत संबंध है जो कुछ सालों से है। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यह इस समय हो रहा है और हमारे देशों के बीच सबसे ऊपर के संबंध की यही मजबूती एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगी।"
पॉपुलस के सीनियर प्रिंसिपल, ग्लोबल डायरेक्टर और को-फाउंडर पॉल हेनरी ने मेलबर्न इवेंट्स में पीएम मोदी के शामिल होने को भारत के आपसी संबंधों को बढ़ाने के कमिटमेंट का एक मजबूत संकेत बताया।
हेनरी ने कहा, "आज का समय कितना सफल रहा है और पीएम मोदी का प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ कार्यक्रम में शामिल होना जबरदस्त कमिटमेंट दिखाता है। मुझे लगता है कि यह ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंधों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है।"
भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि 2036 ओलंपिक गेम्स और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद की बोली के लिए पीएम मोदी का समर्थक देश के लंबे समय के विजन को दिखाता है।
उन्होंने कहा, "पीएम मोदी का 2036 में होने वाले ओलंपिक्स और 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद का समर्थन करना बहुत एक्साइटिंग है, जो दिखाता है कि इस समय भारत में भविष्य को लेकर कैसी सोच है और हम आगे बहुत अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं।"
इस बीच, बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रैन ब्लैक ने कहा कि भारत के लगातार आर्थिक सुधार और बढ़ते मिडिल क्लास से ऑस्ट्रेलियाई बिजनेस और निवेशकों के लिए बड़े मौके बन रहे हैं।
ब्लैक ने कहा, "मुझे यह देखकर खास तौर पर खुशी हो रही है कि अनुमान है कि 2035 तक भारतीय मिडिल क्लास का साइज बढ़कर 600 मिलियन हो जाएगा। इससे मुझे और दुनिया को यह संकेत मिलता है कि इन सुधार की कोशिशों का लोगों की जिंदगी पर हर दिन प्रभाव पड़ रहा है।"
पीएम मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अल्बनीज ने दिन में पहले ऑस्ट्रेलिया-भारत सीईओ फोरम और आर्थिक रोडमैप बिजनेस इवेंट को एक साथ संबोधित किया, जहां उन्होंने व्यापार, निवेश, जरूरी मिनरल्स, स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और इनोवेशन में गहरे सहयोग की अपील की।
--आईएएनएस
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