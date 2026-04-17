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North Gujarat Postal Revenue : उत्तरी गुजरात डाक क्षेत्र ने 25 प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर्ज की, वित्त वर्ष 2025-26 में 246.79 करोड़ का आंकड़ा पार

उत्तरी गुजरात डाक क्षेत्र की रिकॉर्ड कमाई, पार्सल और बैंकिंग सेवाओं से बढ़त
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Dainik Hawk·
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Apr 17, 2026, 05:21 AM
उत्तरी गुजरात डाक क्षेत्र ने 25 प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर्ज की, वित्त वर्ष 2025-26 में 246.79 करोड़ का आंकड़ा पार

अहमदाबाद: अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि उत्तरी गुजरात डाक क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में 25.07 प्रतिशत की रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि दर्ज की है, जिससे कुल कमाई बढ़कर 246.79 करोड़ रुपए हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि यह उपलब्धि पोस्टल बैंकिंग, बीमा, पार्सल सेवाओं और नागरिक-केंद्रित वितरण प्रणालियों में हुए जबरदस्त विस्तार की वजह से हासिल हुई है।

अहमदाबाद में हुई एक बैठक में समीक्षा किए गए आंकड़ों के अनुसार, यह वृद्धि पोस्टल निदेशालय द्वारा पहचाने गए सभी सात परिचालन क्षेत्रों में व्यापक प्रदर्शन पर आधारित थी। इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ने इस क्षेत्र में पहली बार 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करते हुए 101 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ने 9.86 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जिसमें 28.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई; वहीं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ने 6.57 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया, जिसमें 15.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पार्सल सेवाएं वृद्धि के एक प्रमुख वाहक के रूप में उभरीं, जिनका राजस्व बढ़कर 48.20 करोड़ रुपए हो गया, जो 190.12 प्रतिशत की वृद्धि है; जबकि डाक सेवाओं ने 59.04 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जिसमें 21.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं ने 8.55 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, और नागरिक-केंद्रित सेवाओं का योगदान 13.47 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 23.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि यह प्रदर्शन विभाग की सेवा वितरण प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

अधिकारियों ने कहा, "उत्तरी गुजरात क्षेत्र की ये उपलब्धियां डाक विभाग की सेवा की गुणवत्ता, पारदर्शिता, नवाचार और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं; साथ ही यह भी दिखाती हैं कि विभाग समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है।"

इस क्षेत्र में वित्तीय समावेशन गतिविधियों में भी उल्लेखनीय विस्तार दर्ज किया गया; इस वर्ष के दौरान 8.84 लाख नए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक खाते खोले गए, जिससे खातों की कुल संख्या 43 लाख से अधिक हो गई।

इन नए खातों में से 2.94 लाख खाते अहमदाबाद शहर प्रभाग के थे, जो गुजरात सर्किल में सर्वाधिक संख्या है।

इस वर्ष के दौरान 26,000 से अधिक व्यक्तियों ने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों का लाभ उठाया। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच के मामले में, 1,110 गांवों को 'संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम,' 400 गांवों को 'संपूर्ण बचत ग्राम,' और 791 गांवों को 'संपूर्ण बीमा ग्राम' घोषित किया गया; यह गांव के स्तर पर बचत और बीमा कवरेज के विस्तार को दर्शाता है।

नागरिक सेवा वितरण में भी वृद्धि दर्ज की गई, जिसके तहत पूरे क्षेत्र में डाकघरों के माध्यम से 4.19 लाख आधार-संबंधी सेवाएं प्रदान की गईं।

इनमें से, 3.31 लाख सेवाएं काउंटरों पर पूरी की गईं और 88,000 सेवाएं 'कॉमन सर्विसेज एनेबल्ड लॉजिस्टिक्स चैनल' (सीईएलसी) के तहत 'डोरस्टेप' (घर-घर जाकर) सेवाओं के माध्यम से प्रदान की गईं।

इसके अलावा, 'डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों' के माध्यम से 68,702 पासपोर्ट आवेदनों को संसाधित किया गया।

सहायक निदेशक वी.एम. वोहरा ने कहा कि पूरे क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक पहुँच बनाने वाली गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ किया गया।

उन्होंने आगे कहा, "डाक सेवाओं की 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' (अंतिम छोर तक पहुंच) सुनिश्चित करने के लिए, पूरे उत्तरी गुजरात में 'राष्ट्रीय डाक सप्ताह', 'स्वतंत्रता दिवस' और 'गणतंत्र दिवस' जैसे विभिन्न अवसरों पर कुल 6,771 'डाक चौपालों' का आयोजन किया गया।"

सहायक निदेशक अल्पेश शाह ने कहा कि 'पोस्टल वॉरियर्स' (डाक योद्धा) पहल ने कार्य-निष्पादन की निगरानी और सेवा वितरण में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने बताया कि कार्य-निष्पादन संकेतकों के आधार पर, इस क्षेत्र के सभी 1,905 'शाखा डाकघरों' को "सिल्वर पोस्टल वॉरियर", 1,704 को "गोल्ड वॉरियर", 190 को "डायमंड वॉरियर" और 48 को "प्लैटिनम वॉरियर" के रूप में नामित किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि ये परिणाम पूरे क्षेत्र में कार्यरत मंडल और उप-मंडल स्तर के नेतृत्व के साथ-साथ पोस्टमास्टरों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों को दिखाते हैं।

--आईएएनएस

 

 

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