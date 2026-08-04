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अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

नया सीएएस सिस्टम बना चुनौती, बीएसई और एनएसई पर एक ही समय पर कई स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइस भारी अंतर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 04, 2026, 11:08 AM
नया सीएएस सिस्टम बना चुनौती, बीएसई और एनएसई पर एक ही समय पर कई स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइस भारी अंतर

मुंबई, 4 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार के लिए बाजार नियामक सेबी द्वारा लागू किया गया नया प्राइस डिस्कवरी सिस्टम सीएएस (क्लोजिंग ऑक्शन सेशन) चुनौती बन गया है। इससे दोनों एक्सचेंजों पर एक ही स्टॉक के एक ही समय पर अलग-अलग क्लोजिंग प्राइस दर्ज किए जा रहे हैं, जिसने निवेशकों को दुविधा में डाल दिया है।

मंगलवार के कारोबारी सत्र की क्लोजिंग के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर ट्रेंट का शेयर 1.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,070 रुपए पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर यह 1.89 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,107.70 रुपए पर बंद हुआ।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की क्लोजिंग प्राइस भी बेहद चौकाने वाली थी। बीएसई पर यह 0.94 प्रतिशत की तेजी के साथ 392 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई पर यह 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 391.5 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुआ।

बजाज फाइनेंस का शेयर बीएसई पर 1.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,153 रुपए पर बंद हुआ, जबकि एनएसई पर बजाज फाइनेंस का शेयर 0.35 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,149 रुपए पर बंद हुआ।

एमएंडएम का शेयर बीएसई पर 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,405 रुपए पर बंद हुआ, जबकि एनएसई पर यह 0.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,433 रुपए पर बंद हुआ।

इसके साथ ही अन्य कई शेयरों में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई, जिनमें बजाज फिनसर्व, टाइटन, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट और अन्य शामिल थे।

यही स्थिति करीब मुख्य एक्सचेंज पर देखी गई। दिन की शुरुआत में एनएसई का मुख्य सूचकांक निफ्टी और बीएसई का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स अलग-अलग दिशा में खुले।

सुबह 9:21 पर सेंसेक्स 149 अंक या 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 78,788 और निफ्टी 160 अंक या 0.65 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,618 पर था।

कारोबार के अंत तक यह सिलसिला जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 0.27 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 78,428.95 और एनएसई निफ्टी 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,614.90 पर बंद हुआ।

दोनों एक्सचेंज की क्लोजिंग प्राइस में 0.37 प्रतिशत का अंतर था।

इससे पहले के सत्र में (सीएएस सिस्टम लागू होने के बाद) सोमवार को भी निफ्टी और सेंसेक्स की क्लोजिंग प्राइस में भारी अंतर देखा गया। इस दौरान निफ्टी 1.6 प्रतिशत चढ़कर और सेंसेक्स 0.7 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।

--आईएएनएस

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