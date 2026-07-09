मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी के साथ कारोबार, कंज्यूमर स्टॉक्स में खरीदारी

मुंबई, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गुरुवार को हल्की तेजी के साथ हुई। सुबह 9:20 पर सेंसेक्स 336 अंक या 0.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 76,822 और निफ्टी 112 अंक या 0.47 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,994.35 पर था।

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शुरुआती कारोबार में लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 550 अंक या 0.90 प्रतिशत की तेजी के साथ 61,876 अंक और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 181 अंक या 0.96 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,964 पर था।

सेंसेक्स पैक में इटरनल, सन फार्मा, टाइटन, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, एलएंडटी, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, बीईएल, एमएंडएम, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदाणी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, आईटीसी और एचयूएल गेनर्स थे। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और एनटीपीसी लूजर्स थे।

बाजार की तेजी का नेतृत्व कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी स्टॉक्स कर रहे थे। सूचकांकों में निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी रियल्टी टॉप गेनर्स थे। निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी मीडिया, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी एफएमसीजी भी हरे निशान में थे।

सूचकांकों में केवल निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल लाल निशान में थे।

जानकारों के मुताबिक, बाजार में तेजी की वजह निचले स्तरों पर निवेशकों की ओर से निवेश करना है। इसके साथ विदेशी निवेशकों के लगातार छह दिनों से खरीदार बने रहने से भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है।

बुधवार के सत्र में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 1,963 करोड़ रुपए का निवेश इक्विटी में किया था। इस दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इक्विटी में 790.16 करोड़ रुपए का निवेश किया था।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, बैंकॉक और जकार्ता हरे निशान में थे, जबकि शंघाई, हांगकांग और सोल लाल निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार भी बुधवार को मिलाजुला बंद हुआ था। मुख्य सूचकांक डाओ 1.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ और टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक 0.20 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।

--आईएएनएस

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