मेलबर्न में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों को दिया भारत में निवेश का न्योता, बोले-स्वच्छ ऊर्जा, एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाएं

मेलबर्न, 9 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने दोनों देशों को वैश्विक अनिश्चितता के बीच नेचुरल और भरोसेमंद साझेदार बताया। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बिजनेस से स्वच्छ ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अपील की।

Read More

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छ ऊर्जा, एआई, डिजिटल इकॉनमी वगैरह जैसे क्षेत्रों में भारत की ग्रोथ स्टोरी में साझेदार बनने के लिए निमंत्रण दिया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम के दौरान आर्थिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मौजूदगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के साझे भरोसे और उम्मीदों को दिखाती है।

वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, "आज दुनिया अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी दोनों है। पिछले कुछ सालों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं को मिलाकर भविष्य के सहयोग के लिए एक मजबूत ढांचा बनाया है।"

पीएम मोदी ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में हुए भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को काफी मजबूत किया और दोनों देशों में व्यवसाय के नए मौके बनाए हैं।

उन्होंने कहा, "इसके लागू होने के बाद से भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट दोगुना हो गया है और दोनों देशों के बिजनेस को नए मार्केट एक्सेस से फायदा हुआ है। हालांकि हम यहीं नहीं रुके हैं। अब हम एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की ओर बढ़ रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "इन कोशिशों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है और निवेश और नवाचार का एयरक्राफ्ट अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आप सभी को इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।"

स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में मौकों पर जोर देते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि भारत हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल और विंड ऊर्जा उपकरण के लिए तेजी से एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना रहा है।

फोरम में मौजूद क्लीन एनर्जी कंपनियों के प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल और विंडमिल्स के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक नेट जीरो एमिशन तक पहुंचने के बड़े टारगेट तय किए हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय रिसोर्स और नेचुरल रिजर्व भारत के ऊर्जा ट्रांजिशन को तेज करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

हाल के पॉलिसी रिफॉर्म्स का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "कुछ महीने पहले भारत ने परमाणु क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया। हमने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का टारगेट रखा है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े यूरेनियम रिजर्व सीधे भारत के न्यूक्लियर सफर से जुड़े हैं।

प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों को भारत के तेजी से बढ़ रहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हिस्सा लेने के लिए भी निमंत्रण दिया और कहा कि पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे और शहरी विकास प्रोजेक्ट्स में बहुत मौके हैं।

उन्होंने कहा, "भारत के पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑस्ट्रेलियाई दीर्घकालिक निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा अवसर हैं। आज भारत में नेशनल हाईवे लगभग 34 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रोजाना 8 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्थिरता का मेल दिखाता है।"

औद्योगिक सहयोग पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले ही स्टील क्षेत्र में मजबूत साझेदार के तौर पर उभरे हैं और अब वे लो-कार्बन एल्युमीनियम, ग्रीन आयरन और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जैसे एरिया में मिलकर काम कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने उभरती तकनीक में सहयोग की बड़ी गुंजाइश पर भी जोर दिया और बताया कि भारत सरकार ने एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के तहत पहलों के लिए 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा देने का वादा किया है।

उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के तहत 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मदद दी है। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ग्लोबल सॉल्यूशन बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।"

ऑस्ट्रेलिया के बड़े पेंशन फंड का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए एक स्थिर और भरोसेमंद निवेश डेस्टिनेशन दिया है कि उनके कैपिटल का पूरी जिम्मेदारी से ध्यान रखा जाएगा।

उन्होंने कहा, "ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड इस समय 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की परिसंपत्तियों (एसेट्स) का प्रबंधन कर रहे हैं। भारत में पेंशन की बचत को एक पवित्र जिम्मेदारी माना जाता है। हम इसे केवल पूंजी नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के भरोसे के रूप में देखते हैं। भारत आपके पेंशन फंडों के लिए सुरक्षित, स्थिर और टिकाऊ विकास के व्यापक अवसर प्रदान करता है। हमारा प्रयास होगा कि भारत में आपका भरोसा भी मजबूत हो और आपकी पूंजी भी निरंतर बढ़े।"

पीएम मोदी ने शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में बढ़ते सहयोग पर भी जोर दिया और बताया कि डीकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने पहले ही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी सिटी) में कैंपस बना लिए हैं।

उन्होंने कहा, "यह भारत में उनके भरोसे को दिखाता है। हमारा साझा लक्ष्य स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदलना होना चाहिए। अपना भाषण खत्म करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को राष्ट्रीय राजधानियों के बीच जुड़ाव से आगे बढ़ना चाहिए और इसमें दोनों देशों के राज्य, शहर, विश्वविद्यालय और उद्योग शामिल होने चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमारी साझेदारी सिर्फ हमारी राजधानियों या कुछ चुने हुए शहरों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए; हमें अपने राज्यों, बड़े और छोटे दोनों शहरों, विश्वविद्यालय और उद्योगों के स्टेकहोल्डर्स को भी शामिल करना चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "मेरा सुझाव है कि आगे बढ़ते हुए, हम खास स्टेट-टू-स्टेट और सेक्टर-टू-सेक्टर साझेदारी की पहचान करें।"

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आर्थिक और निवेश साझेदारी को मजबूत करना! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया-भारत सीईओ फोरम को संबोधित किया।"

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, "पीएम ने भारत की मजबूत आर्थिक ग्रोथ, सुधार पर आधारित बिजनेस माहौल और बढ़ते इनोवेशन इकोसिस्टम पर जोर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छ ऊर्जा, जरूरी मिनरल्स, एआई, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में भारत की ग्रोथ स्टोरी में साझेदार बनने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि भारत का स्केल और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता एक जीत की साझेदारी है।"

--आईएएनएस

केके/वीसी