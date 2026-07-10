मजबूत वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला; सेंसेक्स 77 हजार के पार

मुंबई, 10 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को हरे निशान में खुला। सुबह 9:29 पर सेंसेक्स 683 अंक या 0.89 प्रतिशत की मजबूती के साथ 77,425 और निफ्टी 205 अंक या 0.86 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,168 पर था।

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बाजार में व्यापक आधार पर तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 494 अंक या 0.80 प्रतिशत की मजबूती के साथ 62,648 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 197 अंक या 1.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,317 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी को आईटी और मेटल स्टॉक्स बढ़ावा दे रहे थे। सूचकांकों में निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल एक प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ टॉप गेनर्स थे। इसके अलावा निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी कमोडिटीज सबसे तेजी से बढ़ने वाले सूचकांक थे। इस दौरान केवल निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थकेयर लाल निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, इंडिगो, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, बीईएल और अदाणी पोर्ट्स गेनर्स थे। दूसरी तरफ भारती एयरटेल, इटरनल और सन फार्मा लूजर्स थे।

वैश्विक बाजारों में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक, सोल और जकार्ता हरे निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार भी गुरुवार को हरे निशान में बंद हुआ था, मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.27 प्रतिशत की मजबूती और टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक 1.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ था।

इसके अतिरिक्त, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 532.86 करोड़ रुपए की इक्विटी से निकासी की थी। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,057.79 करोड़ रुपए का इक्विटी में निवेश किया था।

--आईएएनएस

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