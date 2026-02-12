Mahashivratri Special Buses : महाशिवरात्रि में भीड़ को लेकर बड़ी पहल, चेन्नई से 1,240 विशेष बस चलाने की घोषणा

चेन्नई: महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान भारी यात्रा मांग की आशंका को देखते हुए, तमिलनाडु परिवहन प्राधिकरण ने यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चेन्नई से राज्य के विभिन्न हिस्सों और पड़ोसी क्षेत्रों के लिए 1,240 विशेष बसों के संचालन की घोषणा की है।

रविवार को महाशिवरात्रि होने के कारण, हजारों श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने और अपने पैतृक शहरों में लौटने की तैयारी कर रहे हैं।

यात्रियों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए, राज्य के परिवहन निगमों ने भीड़भाड़ को रोकने और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है।

अधिकारियों के अनुसार, विशेष सेवाएं मुख्य रूप से चेन्नई के किलंबक्कम बस टर्मिनस से तिरुवनमलाई, तिरुची, कुंभकोणम, मदुरै, तिरुनेलवेली और नागरकोइल सहित प्रमुख गंतव्यों के लिए संचालित की जाएंगी।

रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बताया कि अकेले किलंबक्कम से 125 विशेष बसें चलाई जाएंगी।

अगले दो दिनों में बसों की संख्या में काफी वृद्धि की जाएगी। शुक्रवार के लिए 500 बसें और अगले दिन के लिए 550 बसें निर्धारित की गई हैं ताकि भीड़भाड़ के चरम समय को संभाला जा सके।

कोयंबेडु बस टर्मिनल से भी अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित की जाएंगी। अधिकारियों ने शुक्रवार और शनिवार को तिरुवनमलाई, नागपट्टिनम, वेलंकन्नी, होसुर और बेंगलुरु के लिए 55 विशेष बसें चलाने की योजना बनाई है, जो तीर्थयात्रियों और अंतर-शहरी यात्रियों दोनों की सुविधा प्रदान करेंगी।

चेन्नई में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बेंगलुरु, तिरुप्पुर, इरोड और कोयंबटूर से राज्य भर के विभिन्न गंतव्यों के लिए प्रतिदिन 100 विशेष बसों की व्यवस्था की है।

माधवराम से, दक्षिणी जिलों की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों दिन 20 विशेष बसें चलाई जाएंगी।

अधिकारियों ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य नियमित बस सेवाओं पर भीड़भाड़ को कम करना और त्योहार में भाग लेने वालों के लिए सुरक्षित और तेज यात्रा सुनिश्चित करना है।

सरकार ने रविवार को वापसी सेवाओं की भी योजना बनाई है, जिसके तहत विभिन्न शहरों से चेन्नई और बेंगलुरु के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी ताकि उत्सवों के बाद यात्री आराम से अपने घर पहुंच सकें।

सरकारी एक्सप्रेस परिवहन निगम के निदेशक ने बताया कि यात्रियों की मांग के अनुसार बसों की तैनाती की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू की जा सकती हैं।

तमिलनाडु भर के मंदिरों और गृह नगरों में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए, इन विशेष सेवाओं से हजारों यात्रियों को काफी राहत मिलने और त्योहारों के दौरान यात्रा सुगम होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस