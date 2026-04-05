अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Libya Oil Deals Ban : लीबिया ने सार्वजनिक चिंताओं का हवाला देते हुए नए तेल सौदों पर रोक लगाई

तेल संसाधनों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, समुद्र में फंसा रूसी टैंकर बना खतरा
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Dainik Hawk·
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Apr 05, 2026, 05:44 AM
लीबिया ने सार्वजनिक चिंताओं का हवाला देते हुए नए तेल सौदों पर रोक लगाई

त्रिपोली: लीबिया की राष्ट्रपति परिषद के प्रमुख मोहम्मद अल-मेनफी ने देश के पहले से विकसित तेल क्षेत्रों से संबंधित किसी भी नए सौदे को न करने का निर्देश दिया है।

लीबिया की राष्ट्रपति परिषद के मीडिया कार्यालय ने पुष्टि की कि राष्ट्रीय तेल निगम (एनओसी) के अध्यक्ष मसूद सुलैमान को दिए गए निर्देश के तहत देश के पहले से विकसित तेल क्षेत्रों से संबंधित सभी नए सौदों पर रोक लगाई गई है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अल-अहरार टीवी के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि इसमें सभी प्रकार के समझौते, अनुबंधात्मक व्यवस्था और अन्य संबंधित लेनदेन शामिल हैं।

मेनफी ने यह भी अनुरोध किया कि किसी भी पिछले सौदे की कानूनी, तकनीकी और आर्थिक प्रक्रियाओं और पृष्ठभूमि की तुरंत रिपोर्ट परिषद को भेजी जाए।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य लीबिया की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करना और उसके रणनीतिक तेल संसाधनों से सर्वोत्तम लाभ सुनिश्चित करना है।

यह निर्णय प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद डेबैबाह के विवादास्पद तेल विकास समझौते को निलंबित करने के पिछले फैसले के बाद आया है, जिसे कथित रूप से अरबियन गल्फ ऑयल कंपनी के साथ किया गया था। इस फैसले का कारण पारदर्शिता पर बढ़ती चिंताएं और सार्वजनिक प्रतिक्रिया थी।

तेल और गैस निर्यात लीबिया का मुख्य राजस्व स्रोत हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन में बार-बार बाधाएं आई हैं, जो संघर्ष या राजनीतिक अस्थिरता के कारण हुई हैं।

इसी बीच, लीबिया के पोर्ट्स और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने घोषणा की कि क्षतिग्रस्त रूसी तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टैंकर को खींचने का प्रयास असफल रहा।

अथॉरिटी ने बयान में कहा कि “गहरा दबाव और तेज़ हवाओं (40 नॉट) और 5 मीटर तक की लहरों के कारण टैंकर अब पूरी तरह से समुद्र में बेकार और नियंत्रण से बाहर है।”

उन्होंने कहा, “हम सभी जहाजों, समुद्री इकाइयों और संबंधित अधिकारियों को सूचित करते हैं कि खींचने का ऑपरेशन 2 अप्रैल को सुबह 4:00 बजे असफल हो गया। टैंकर अब नियंत्रण से बाहर है और टगबोट इस खतरनाक मौसम में इसे वापस लाकर पुनः जोड़ने में असमर्थ है।”

277 मीटर लंबे टैंकर “आर्कटिक मेटागैस” में लगभग 62,000 मीट्रिक टन एलएन थी थी, जब यह 3 मार्च को लीबिया और माल्टा के बीच पानी में डूब गया, जैसा कि लीबियाई न्यूज़ एजेंसी की एक नौवहन सर्कुलर में बताया गया।

--आईएएनएस

 

 

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