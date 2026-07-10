लगातार दूसरे सत्र में बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स में 828 अंकों की बढ़त; निफ्टी 1 प्रतिशत ऊपर

मुंबई, 10 जुलाई (आईएएनएस)। बुधवार की बड़ी गिरावट के बाद सकारात्मकम वैश्विक संकेतों के चलते लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली।

Read More

बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 827.57 अंकों यानी 1.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 77,569.39 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी50 244.10 अंकों यानी 1.02 प्रतिशत की उछाल के साथ 24,206.90 पर पहुंच गया।

कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,741.82 से 653.81 अंकों यानी 0.85 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ 77,395.63 पर खुला और दिन में यह 900.40 अंकों यानी 1.17 प्रतिशत की उछाल के साथ 77,642.23 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

वहीं, निफ्टी 50 अपने पिछले बंद 23,962.80 से 161.9 अंकों यानी 0.67 प्रतिशत की उछाल के साथ 24,124.70 पर खुला और दिन के कारोबार में यह 265.65 अंकों यानी 1.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,228.45 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान निफ्टी के अधिकतर सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आए। इस बीच, लगभग 2,756 शेयरों में तेजी, 1,316 शेयरों में गिरावट और 171 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 1.40 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, जिनमें क्रमशः 3.49 प्रतिशत और 3.03 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी मीडिया और निफ्टी फार्मा भी बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। इन सबके विपरीत, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में 0.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई।

निफ्टी 50 में एचडीएफसी लाइफ, अदाणी एंटरप्राइजेज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक, बीईएल और टेक महिंद्रा के शेयर टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे, जबकि डॉ रेड्डीज लैब्स, इटरनल, भारती एयरटेल, नेस्ले इंडिया, सन फार्मा, आईटीसी और ट्रेंट के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

एक मार्केट एक्सपर्ट ने बताया कि निफ्टी ने डेली चार्ट पर छोटे बॉडी वाली बुलिश कैंडल बनाई, जिसके ऊपरी हिस्से में हल्की विक देखने को मिली। यह दिन भर बाजार में खरीदारी और मुनाफावसूली के बीच असमंजस की स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, इंडेक्स ने सफलतापूर्वक अपने 100-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) को फिर से हासिल कर लिया है और बुधवार को आई 516 अंकों की तेज गिरावट का बड़ा हिस्सा रिकवर कर लिया है। वहीं, आरएसआई में भी सुधार देखने को मिला है, जो बाजार में धीरे-धीरे मजबूत होती तेजी का संकेत देता है।

एक्सपर्ट ने आगे कहा कि कुल मिलाकर प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बुधवार की गिरावट का बड़ा हिस्सा वापस हासिल करने में सफल रहे हैं। साथ ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और व्यापक बाजार के मोमेंटम इंडिकेटर्स में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे निकट अवधि में बाजार का रुख सकारात्मक बना रहने के संकेत मिल रहे हैं।

एक्सपर्ट के अनुसार, आने वाले कारोबारी सत्रों में 24,350-24,400 का दायरा निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस रहेगा। यदि इंडेक्स इस स्तर के ऊपर मजबूती से टिकता है, तो इसमें तेजी बढ़ते हुए 24,550 और उसके बाद 24,700 तक पहुंचने की संभावना बन सकती है।

वहीं, नीचे की ओर 24,050-24,000 का दायरा निफ्टी के लिए तत्काल मजबूत सपोर्ट माना जाएगा। यदि इंडेक्स इस स्तर के ऊपर बना रहता है, तो बाजार में तेजी की धारणा बरकरार रहने की संभावना है।

--आईएएनएस

डीबीपी