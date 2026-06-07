केंद्र सरकार की योजना से युवक की बदली जिंदगी, पोल्ट्री फार्म से हर महीने 50-60 हजार की कमाई

राजौरी, 7 जून (आईएएनएस)। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभाव तेजी से दिखाई दे रहा है। जहां कई बेरोजगार युवा और किसान आय के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में मुर्गी पालन की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसी ही एक सफलता की कहानी तांडवाल-मुबारकपुरा क्षेत्र से सामने आई है, जहां लाभार्थी एहतेशाम ने पशुपालन विभाग के सहयोग से एक मुर्गी पालन इकाई स्थापित की है और अब वह लगभग 50,000 से 60,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है।

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इस उद्यम ने स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं, जो दर्शाता है कि सरकार समर्थित पहल जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास में कैसे योगदान दे रही हैं। लाभार्थी ने केंद्र सरकार और विभाग को वित्तीय सहायता, सब्सिडी और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया, जिससे उन्हें एक छोटे से प्रयास को लाभदायक उद्यम में बदलने में मदद मिली।

राजौरी के मुख्य पशुपालन अधिकारी डॉ. खालिद ने कहा कि मुर्गी पालन जिले में आजीविका का एक आशाजनक विकल्प बनकर उभरा है, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दर्जनों इकाइयां पहले से ही सफलतापूर्वक चल रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि लाभार्थियों को अपने उद्यम स्थापित करने और विस्तार करने के लिए उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता मिले।

डॉ. खालिद के अनुसार, इन योजनाओं से विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ हो रहा है जो अपने घरों के पास स्वरोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। विभाग इच्छुक उद्यमियों को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा और उनके व्यवसायों को मजबूत करने, उनकी आय बढ़ाने और राजौरी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

एहतेशाम ने आईएएनएस को बताया, "हमने अब मुर्गी पालन शुरू किया है, जहां हमने मुर्गियां पाली हैं और अंडे बेच रहे हैं। यह मुर्गी पालन केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग की योजना के तहत शुरू किया गया है। कुछ समय पहले मेरे पिता को इस योजना के बारे में पता चला। इससे पहले हमारे पास घर चलाने के लिए कोई रोज़गार या आय का स्रोत नहीं था। रोज़गार के अवसर प्रदान करने वाली पशुपालन योजना के बारे में जानने के बाद, मेरे पिता ने इसके लिए आवेदन किया था। पशुपालन विभाग ने इस पोल्ट्री फार्म को शुरू करने के लिए मुर्गियों के बच्चे उपलब्ध कराए और ट्रेनिंग के साथ लोन भी उपलब्ध कराया है। मुर्गी पालन शुरू करने से पहले जीवन में बहुत कष्ट थे और घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। अभी शुरुआती दौर में मुर्गी पालन से 50-60 हजार रुपये कमा रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में 5 लोगों को रोजगार भी दिया है।"

--आईएएनएस

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