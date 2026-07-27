केशव चंद्र ने संभाला खान मंत्रालय के सचिव का पदभार, खनिज क्षेत्र को मजबूती देने पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केशव चंद्र ने सोमवार को खान मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया। वह ऐसे समय यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जब केंद्र सरकार देश की खनन और खनिज क्षेत्र को मजबूत बनाने, क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खनिज संसाधनों के विकास में तेजी लाने पर विशेष जोर दे रही है।

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पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद केशव चंद्र ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं तथा चल रही गतिविधियों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने उन्हें मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल ब्लॉक्स की ऑक्शन और ऑपरेशनलाइजेशन, क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के विकास तथा मंत्रालय की अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।

खान मंत्रालय ने कहा, "आईएएस अधिकारी केशव चंद्र ने आज खान मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रमुख पहलों और चल रही गतिविधियों की समीक्षा की।"

बैठक में खनिजों की उपलब्धता बढ़ाने, संसाधनों के विकास में तेजी लाने और देश की दीर्घकालिक आर्थिक एवं औद्योगिक वृद्धि को समर्थन देने से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

केशव चंद्र ने योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि मंत्रालय की प्रमुख पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

उन्होंने कहा कि प्रभावी नीति क्रियान्वयन और सभी संबंधित पक्षों के बीच मजबूत सहयोग के जरिए भारत के खनिज क्षेत्र को और सशक्त बनाया जा सकता है।

मंत्रालय के अनुसार, "बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने सचिव को मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल ब्लॉक्स की ऑक्शन और ऑपरेशनलाइजेशन, क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स तथा खनन एवं खनिज क्षेत्र से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी दी।"

मंत्रालय ने आगे कहा, "खान सचिव ने भारत के खनिज क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मंत्रालय की प्रमुख पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन और सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वित प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।"

केशव चंद्र 1995 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने ऐसे समय यह जिम्मेदारी संभाली है, जब सरकार क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षा, मिनरल एक्सप्लोरेशन के विस्तार और देश की खनिज क्षमता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रही है।

--आईएएनएस

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