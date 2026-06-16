कन्नूर से जेद्दा जा रही फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, विमान सुरक्षित वापस हुआ लैंड

कन्नूर, 16 जून (आईएएनएस)। केरल के कन्नूर से जेद्दा (सऊदी अरब) जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट के यात्रियों को मंगलवार को तनावपूर्ण पलों का सामना करना पड़ा। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान में संभावित तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण क्रू को कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा।
कन्नूर से सुबह लगभग 7:03 बजे उड़ान भरने वाले विमान में लगभग 30 मिनट बाद तकनीकी खराबी आ गई। मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पायलटों ने अंतरराष्ट्रीय उड़ान जारी रखने के बजाय मूल हवाई अड्डे पर लौटने का फैसला किया।
हालांकि, जेद्दा की लंबी दूरी की यात्रा के लिए विमान में भारी मात्रा में ईंधन भरा होने के कारण, चालक दल को लैंडिंग से पहले ईंधन की मात्रा कम करनी पड़ी।
विमान ने ईंधन को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगाना शुरू किया और कन्नूर पहुंचने से पहले लगभग 18 चक्कर पूरे किए। विमान अंततः सुबह 9 बजे सुरक्षित रूप से लैंड हुआ, जिससे यात्रियों और हवाई अड्डे के अधिकारियों को राहत मिली, जो स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे थे। विमान में कुल 180 यात्री सवार थे।
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, विमान में हाल ही में सहायक विद्युत इकाई (एपीयू) से संबंधित समस्या उत्पन्न हुई थी। समस्या का समाधान कर दिया गया और विमान को परिचालन के लिए मंजूरी दे दी गई।
अधिकारी अब यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच कर रहे हैं कि क्या पिछली समस्या का उड़ान के दौरान आई तकनीकी खराबी से कोई संबंध था।
विमान को पुनः सेवा के लिए मंजूरी देने से पहले हवाई अड्डे के अधिकारियों और तकनीकी टीमों द्वारा आगे की जांच किए जाने की उम्मीद है।
यह घटना तकनीकी आपात स्थितियों के दौरान उड़ान दल द्वारा अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रक्रियाओं के महत्व को उजागर करती है।
कन्नूर लौटने और ईंधन डंप करने का निर्णय एहतियाती उपाय के रूप में लिया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमान सुरक्षित वजन सीमा के भीतर उतर सके। अधिकारियों ने बताया कि बाद में एयरलाइन अधिकारियों द्वारा तनावग्रस्त यात्रियों की देखभाल की गई और आवश्यक जांच के बाद उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था की जाएगी।