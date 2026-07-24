कमजोर वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला; सेंसेक्स 76,000 के नीचे फिसला

मुंबई, 24 जुलाई (आईएएनएस)। कमजोर वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के सत्र में लाल निशान में खुला। सुबह 9:24 पर सेंसेक्स 499 अंक या 0.65 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 75,991 और निफ्टी 149 अंक या 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,725 पर था।

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शुरुआती कारोबार में बाजार का नेतृत्व रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्टॉक्स कर रहे थे। सूचकांकों में निफ्टी रियल्टी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स थे। इसके बाद निफ्टी ऑटो, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी मेटल, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी लाल निशान में थे। सूचकांकों में केवल निफ्टी आईटी ही हरे निशान में था।

व्यापक बाजार में गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 451 अंक या 0.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61,233 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 164 अंक या 0.87 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 18,771 पर था।

सेंसेक्स पैक में एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और टीसीएस हरे निशान में थे। इटरनल, इंडिगो, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व और एसबीआई लाल निशान में थे।

जानकारों के मुताबिक, बाजार में गिरावट की वजह मध्य पूर्व में तनाव और अमेरिका की ओर से 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात किए जाने वाले सामान पर 10 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत के नए टैरिफ का ऐलान करना है।

ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, यह कदम जबरन मजदूरी पर लगी रोक को ठीक से लागू न करने के आरोपों के चलते उठाया गया है।

वैश्विक बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। टोक्यो, हांगकांग, शंघाई, बैंकॉक, सोल और जकार्ता लाल निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था, जिसमें मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.97 प्रतिशत की कमजोरी के साथ और टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

--आईएएनएस

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