हुंडई मोटर इंडिया ने गाड़ियों की कीमतों को एक प्रतिशत तक बढ़ाया, 1 सितंबर से प्रभावी होंगी नई दरें

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को घोषणा की कि वह सितंबर 2026 से अपने पूरे वाहन पोर्टफोलियो में कीमतों में 1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इस बढ़ोतरी की वजह बढ़ती इनपुट और कमोडिटी लागत, बढ़ते परिचालन खर्च और जारी भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं को बताया।

कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई फाइलिंग के अनुसार, कीमतों में बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग होगी।

कंपनी ने कहा, "कंपनी ने सितंबर 2026 से अपने पूरे पोर्टफोलियो में वाहनों की कीमतों में 1 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है। बढ़ोतरी की राशि मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग होगी।"

कंपनी ने कहा कि वह लागत को अनुकूलित करने और बढ़ती लागत के दबाव को खुद वहन करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि ग्राहकों पर इसका प्रभाव कम से कम हो। हालांकि, लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण बढ़े हुए खर्च का एक हिस्सा मामूली कीमत संशोधन के जरिए ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया है।

कंपनी ने कहा, "कीमतों में संशोधन बढ़ती इनपुट और कमोडिटी लागत, बढ़ते परिचालन खर्च, जारी भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं सहित कई अन्य कारकों के कारण जरूरी हुआ है।"

कंपनी ने आगे कहा, "कंपनी ग्राहकों पर प्रभाव को कम से कम करने के लिए लागत को अनुकूलित करने और लागत में बढ़ोतरी को खुद वहन करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे हुए है। हालांकि, इन लागत दबावों के लगातार बने रहने के कारण बढ़ी हुई लागत का एक हिस्सा इस मामूली कीमत संशोधन के जरिए ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया है।"

हुंडई मोटर इंडिया की ओर से अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कंपनी के मुनाफे पर दबाव बना हुआ है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का समेकित कर के बाद मुनाफा (पीएटी) पिछले साल की समान तिमाही के 1,369.2 करोड़ रुपए की तुलना में तेजी से घटकर 888.6 करोड़ रुपए रह गया था।

परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 16,412.9 करोड़ रुपए से 0.5 प्रतिशत घटकर 16,334.6 करोड़ रुपए रह गया।

--आईएएनएस

एबीएस