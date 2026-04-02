अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Gautam Adani Ayodhya Visit : राम मंदिर में पूजा के बाद अयोध्या गुरुकुल पहुंचे गौतम अदाणी, छात्रों ने 'गर्व और प्रोत्साहन का क्षण' बताया

राम मंदिर दर्शन के बाद गुरुकुल पहुंचे गौतम अदाणी, छात्रों को दिया सहयोग का आश्वासन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 02, 2026, 04:44 PM
राम मंदिर में पूजा के बाद अयोध्या गुरुकुल पहुंचे गौतम अदाणी, छात्रों ने 'गर्व और प्रोत्साहन का क्षण' बताया

अयोध्या: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद गुरुवार को अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी एक गुरुकुल में पहुंचे। गुरुकुल के छात्रों ने उनके साथ हुई बातचीत को 'गर्व और प्रोत्साहन का क्षण' बताया।

श्री निशुल्क गुरुकुल की अपनी यात्रा के दौरान, गौतम अदाणी ने एक यज्ञ में भाग लिया और छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए समय बिताया। उन्होंने इस संस्थान और इसके सांस्कृतिक मिशन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए, गुरुकुल के एक छात्र ने कहा, "हम इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि उद्योगपति गौतम अदाणी हमारे संस्थान में आए और इसे सहयोग देने की अपनी इच्छा व्यक्त की। यह गुरुकुल हमारी प्राचीन परंपरा का प्रतीक है और सनातन धर्म का एक केंद्र है, जहां छात्र शाश्वत मूल्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उनकी ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने एक यज्ञ में भी भाग लिया।"

एक अन्य छात्र ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। उसने कहा, "आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि वे हमारे गुरुकुल में आए। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि किस तरह यज्ञ के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन दिया गया और कैसे छात्रों तथा शिक्षकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता होगी, गुरुकुल को सहयोग मिलेगा।"

आचार्य शशिकांत दास ने भी इस यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि गौतम अदाणी ने सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि में पूजा-अर्चना की और फिर गुरुकुल आए, जहां उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारतीय संस्कृति की सराहना की और इसे संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने के लिए अपने सहयोग का आश्वासन दिया।

गुरुकुल के व्याकरण-आचार्य श्रवण कुमार मिश्रा ने इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "एक संस्कृत गुरुकुल में उनकी यात्रा संस्कृत भाषा और संस्कृति के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाती है। आज भी, धर्म की रक्षा में संस्कृत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां प्रशासनिक व्यवस्थाएं हर जगह नहीं पहुंच सकतीं, वहीं संस्कृत का प्रभाव व्यापक है। अगर यह गुरुकुल इसी तरह फलता-फूलता रहा, तो यह संस्कृत और संस्कृति के विकास में योगदान देगा, जिससे आखिरकार देश को ही फायदा होगा।"

इससे पहले दिन में, अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अपने परिवार के साथ भव्य राम मंदिर के दर्शन किए। गौतम अदाणी के साथ उनकी पत्नी प्रीति अदाणी और बेटे करण अदाणी भी थे। अदाणी परिवार ने मंदिर में होने वाली पवित्र रस्मों में हिस्सा लिया और पूजा-अर्चना की।

--आईएएनएस

 

 

Ram MandirGautam AdaniAdani GroupGurukul EducationReligious Newsindian cultureAyodhya newsSanskrit

Related posts

Loading...

More from author

Loading...