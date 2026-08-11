अहमदाबाद, 11 अगस्त (आईएएनएस)। अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा (एएमटीएस) ने 10 अगस्त को एक कार्यदिवस पर यात्रियों की संख्या और रोजाना की कमाई का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इस दिन 6,31,761 यात्रियों ने बस सेवाओं का इस्तेमाल किया और कमाई 39,77,935 रुपए तक पहुंच गई।

सोमवार को सड़कों पर कुल 970 एएमटीएस बसें चलीं, जिनमें दिन भर में 6.31 लाख से ज्‍यादा यात्रियों ने सफर किया।

एएमटीएस के मुताबिक, यात्रियों की संख्या और कमाई के ये आंकड़े किसी भी कार्यदिवस के लिए अब तक के सबसे ज्‍यादा आंकड़े हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस ने कहा कि ये आंकड़े तब सामने आए जब वह अहमदाबाद में आसान, भरोसेमंद और ज्‍यादा व्यापक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं देने की कोशिशें कर रही थी।

एएमटीएस खुद को लोकल ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए भारत का सबसे पुराना म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बताती है। अभी अपने आधिकारिक सिस्टम के जरिए रूट की जानकारी, किराया और यात्रियों के लिए दूसरी सेवाएं देती है।

इस सर्विस की अपनी बसों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है, जिसके लिए 1,150 नई इलेक्ट्रिक एयर-कंडीशंड बसों का वर्क ऑर्डर जारी किया गया है।

इन नई बसों को अहमदाबाद और उसके आस-पास के एयूडीए इलाकों में चलाने की योजना है ताकि वहां रहने वाले लोगों और रोज सफर करने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ाई जा सके।

एएमटीएस ने कहा कि इस विस्तार का मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहुंच को मजबूत करना और यात्रियों को ज्‍यादा सुविधा देना है। इलेक्ट्रिक एसी बसों के आने से बसों के बेड़े को और आधुनिक बनाने और शहर व आस-पास के इलाकों में ज्‍यादा आरामदायक और आसान सेवाएं देने की उम्मीद है।

ताजा आंकड़े शहर के म्युनिसिपल बस नेटवर्क के रोजाना इस्तेमाल के बड़े स्तर को भी दिखाते हैं।

एएमटीएस ने कहा कि बसों की उपलब्धता बढ़ाने, नियमित और सुचारू रूप से बसें चलाने और यात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिशें की गई हैं।

संस्था ने कहा, "आने वाले समय में नई इलेक्ट्रिक एसी बसों के आने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मजबूत होगा, जिससे अहमदाबाद और आस-पास के इलाकों के नागरिकों को ज्‍यादा आरामदायक, भरोसेमंद और आसान सेवाएं मिल सकेंगी।"

--आईएएनएस

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