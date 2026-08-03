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फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में स्बरबैंक ने लगाई बड़ी छलांग, टेस्ला को भी छोड़ा पीछे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 03, 2026, 12:29 PM
फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में स्बरबैंक ने लगाई बड़ी छलांग, टेस्ला को भी छोड़ा पीछे

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की प्रतिष्ठित फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में रूस के प्रमुख बैंक स्बरबैंक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 64वां स्थान हासिल किया है। फॉर्च्यून की वेबसाइट पर जारी इस सूची में बैंक ने पिछले दो वर्षों के दौरान 152 स्थानों की बड़ी छलांग लगाई है।

फॉर्च्यून के अनुसार, स्बरबैंक की वार्षिक आय (रेवेन्यू) 36.8 प्रतिशत बढ़कर 135.1 अरब डॉलर पहुंच गई। वहीं, बैंक का मुनाफा 19.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 20.4 अरब डॉलर दर्ज किया गया। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के कारण बैंक ने वैश्विक रैंकिंग में अपनी स्थिति को काफी बेहतर किया है।

स्बरबैंक ने इस साल इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया, जो रैंकिंग में 116वें स्थान पर रही। इसके अलावा, स्पोर्ट्स ब्रांड नाइक 336वें स्थान पर रहा। वर्ष 2025 की तुलना में स्बरबैंक ने 38 स्थानों की अतिरिक्त बढ़त दर्ज की है।

फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष तीन कंपनियों में अमेरिका की वॉलमार्ट और अमेजन, तथा चीन की स्टेट ग्रिड शामिल हैं। यह रैंकिंग दुनिया की सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाली 500 कंपनियों के आधार पर तैयार की जाती है। इस वर्ष इस सूची में रूस की कुल 9 कंपनियों को जगह मिली, जिनमें स्बरबैंक का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में ग्लोबल 500 सूची में शामिल कंपनियों का कुल राजस्व 43.1 ट्रिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.2 प्रतिशत अधिक है।

ये कंपनियां दुनिया भर में लगभग 7.02 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं और इनका संयुक्त राजस्व वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के एक-तिहाई से भी अधिक के बराबर है।

इन 500 कंपनियों ने मिलकर 3.39 ट्रिलियन डॉलर का कुल मुनाफा कमाया, जो इस रैंकिंग के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक लाभ वाला वर्ष माना गया है। इससे वैश्विक कॉर्पोरेट जगत की मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत मिलता है।

स्बरबैंक रूस के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और वैश्विक स्तर पर प्रमुख वित्तीय संस्थानों में इसकी गिनती होती है। रूसी बैंकिंग क्षेत्र की कुल परिसंपत्तियों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इसी बैंक के पास है। इसके साथ ही यह देश की अर्थव्यवस्था को ऋण उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े बैंकों में शामिल है और जमा बाजार (डिपोजिट मार्केट) में भी इसकी मजबूत हिस्सेदारी है।

भारत में भी स्बरबैंक पिछले 15 वर्षों से सक्रिय है। बैंक के कार्यालय नई दिल्ली और मुंबई में मौजूद हैं, जबकि बेंगलुरु में उसका अपना आईटी हब भी संचालित हो रहा है।

स्बरइंडिया एक पूर्ण स्थानीय बैंक के रूप में काम करता है और कॉर्पोरेट ग्राहकों को व्यापक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच कारोबारी सहयोग को मजबूत करने का काम कर रहा है।

इसके अलावा, स्बरबैंक इस समय दिल्ली में एक आधुनिक ऑफिस सेंटर का निर्माण कर रहा है, जो भारत में रूसी कारोबारों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होगा। इस परियोजना की जानकारी जून 2026 में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान स्बरबैंक के डिप्टी चेयरमैन अनातोली पोपोव ने दी थी।

यह नया बिजनेस सेंटर स्बर के अत्याधुनिक तकनीकी समाधान, डिजिटल सेवाओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रमुख मंच बनेगा। यहां काम करने वाली कंपनियों को बैंक वित्तीय सेवाओं का पूरा पैकेज उपलब्ध कराएगा। साथ ही कानूनी, कर (टैक्स), ऑडिट सलाह और क्रेडिट सुविधाओं जैसी कारोबारी सहायता सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।

--आईएएनएस

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