फिच ने भारत की ‘बीबीबी-’ रेटिंग को बरकरार रखा, वित्त वर्ष 27 में जीडीपी वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को भारत की दीर्घकालिक जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग को ‘बीबीबी-’ पर स्थिर आउटलुक के साथ बरकरार रखा और अल्पकालिक जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग को ‘एफ3’ पर कायम रखा। यह भारत की मजबूत विकास संभावनाओं और ठोस बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है।

फिच रेटिंग्स ने एक नोट में कहा कि व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और नीतिगत विश्वसनीयता में सुधार का मजबूत रिकॉर्ड आगे भी मजबूत वृद्धि का आधार बनेगा और ऊर्जा संकट से उत्पन्न निकट अवधि की व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था का लचीलापन क्षमता को बढ़ाएगा।

रेटिंग एजेंसी ने कहा किऊर्जा संकट से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।

फिच ने कहा, “हमारा अनुमान है कि मार्च 2027 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4 प्रतिशत रहेगी। यह पिछले तीन वर्षों के औसत 7.4 प्रतिशत से कम है, लेकिन फिर भी ‘बीबीबी’ रेटिंग वाले देशों के 2.0 प्रतिशत के औसत से तीन गुना से अधिक है।”

फिच ने आगे कहा कि हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न झटकों के प्रति लचीली रही है और “हमें उम्मीद है कि यह रुझान जारी रहेगा।”

फिच ने कहा, “अमेरिका-ईरान संघर्ष से जुड़ी अनिश्चितता के कारण कुछ जोखिम अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा शुद्ध ऊर्जा आयातक है। हालांकि, हमें विकास की संभावनाओं के लिए लंबे समय तक बने रहने वाले जोखिम की उम्मीद नहीं है।”

ऊर्जा संकट के कारण महंगाई बढ़ रही है, लेकिन फिच ने कहा, “हमें उम्मीद है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक की 2-6 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहेगी। वित्त वर्ष 2027 में औसत महंगाई 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2026 में यह 2.1 प्रतिशत थी। महंगाई के स्थिर होने के संकेत हैं और मुख्य महंगाई करीब 4 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है।”

राजकोषीय नीति ने ऊर्जा संकट के कारण महंगाई पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित किया है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक पर दबाव कम हुआ है।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि ऊर्जा संकट के दूसरे दौर के प्रभावों और अल नीनो के जोखिमों से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक इस साल के अंत में अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5 प्रतिशत कर सकता है।”

--आईएएनएस

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