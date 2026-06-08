एनवीडिया और एसके हाइनिक्स ने एआई फैक्टरियों के लिए कई साल के समझौते पर किए हस्ताक्षर

सोल, 8 जून (आईएएनएस)। एनवीडिया और एसके हाइनिक्स ने सोमवार को कहा कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) फैक्ट्रियों के लिए अगली पीढ़ी की मेमोरी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए कई सालों की टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की है।

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एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने सोल में एसके ग्रुप के हेडक्वार्टर में पत्रकारों से कहा, "हमने एसके के साथ एक बहुत ही अहम और लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप की है।"

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, हुआंग ने कहा कि दोनों कंपनियां मिलकर टेक्नोलॉजी रोडमैप तैयार करेंगी और पारंपरिक मेमोरी डेवलपमेंट से आगे बढ़कर अपने सहयोग को और गहरा करेंगी।

एसके ग्रुप के चेयरमैन चेई ताए-वोन ने भी कहा कि यह पार्टनरशिप दोनों कंपनियों के बीच सहयोग के एक नए दौर की शुरुआत है।

चेई ने कहा, "अब तक हमारा ज्यादातर सहयोग मेमोरी पर केंद्रित रहा है, लेकिन अब हम अपनी पार्टनरशिप को एक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे।"

एसके हाइनिक्स ने कहा कि यह पार्टनरशिप पर्सनल एआई और फिजिकल एआई जैसे उभरते एआई सेक्टर में उसकी मौजूदगी को बढ़ाएगी, साथ ही लंबे डेवलपमेंट साइकल के बावजूद एडवांस्ड मेमोरी प्रोडक्ट की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

हुआंग ने कहा, "हम एआई क्रांति की शुरुआत में हैं," और उन्होंने आगे कहा कि एआई का भविष्य बहुत उम्मीदों वाला है।

हुआंग ने यह भी कहा कि एनवीडिया, एसके हाइनिक्स को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल एआई जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार करने में मदद करेगा, साथ ही एनवीडिया के अगली पीढ़ी के फ्लैगशिप एआई प्लेटफॉर्म 'वेरा रुबिन' के लिए मेमोरी टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेगा।

इस समझौते के तहत, कंपनियां एनवीडिया के अगली पीढ़ी के सिस्टम, जिसमें वेरा रुबिन एआई सुपरकंप्यूटर भी शामिल हैं, के लिए मेमोरी टेक्नोलॉजी को मिलकर डेवलप करेंगी।

एसके हाइनिक्स, अपनी स्थानीय प्रतिद्वंद्वी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, वेरा रुबिन के लिए एक अहम मेमोरी कंपोनेंट एचबीएम4 की सप्लाई करती है। एनवीडिया ने कहा कि वेरा रुबिन का प्रोडक्शन अब पूरी तरह से चल रहा है और इस साल की तीसरी तिमाही में इसकी डिलीवरी शुरू होने वाली है।

यह घोषणा दक्षिण कोरिया में हुआंग की हाई-प्रोफाइल यात्रा के दौरान की गई, जहां वे एआई और रोबोटिक्स में व्यापक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए बड़े कॉरपोरेट समूहों के नेताओं और शोधकर्ताओं से मिल रहे हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम