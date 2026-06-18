एनएसई का आईपीओ एसबीआई और एलआईसी के लिए खोल सकता है बड़े मुनाफे का रास्ता, कई सरकारी वित्तीय संस्थानों को भारी लाभ होने की उम्मीद

मुंबई, 18 जून (आईएएनएस)। रिपोर्ट्स के अनुसार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित कई सरकारी वित्तीय संस्थानों को भारी लाभ होने की उम्मीद है। साथ ही, यह जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास मौजूद हिस्सेदारी के वास्तविक मूल्य को भी सामने ला सकता है।

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एनएसई द्वारा दाखिल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार, एसबीआई ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत 2.475 करोड़ शेयर बेचने की योजना बना रहा है।

यदि आईपीओ का मूल्य लगभग 2,000 रुपए प्रति शेयर तय होता है, तो एसबीआई की यह हिस्सेदारी करीब 5,000 करोड़ रुपए की हो सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई ने ये शेयर औसतन सिर्फ 0.80 रुपए प्रति शेयर की लागत पर खरीदे थे।

एनएसई के शुरुआती निवेशकों में शामिल कई अन्य सरकारी संस्थान भी इस आईपीओ से बड़ा लाभ कमाने की स्थिति में हैं।

एलआईसी, जो एनएसई की सबसे बड़ी शेयरधारक है और उसके पास 10.72 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इस आईपीओ में शेयर बेचने वालों की सूची में शामिल नहीं है। फिर भी उसकी हिस्सेदारी का मूल्य निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनएसई के शेयर औसतन 0.54 रुपए प्रति शेयर की लागत पर खरीदे थे। अनुमानित आईपीओ मूल्य के आधार पर वह करीब 2,197 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेच सकता है।

वहीं, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी लगभग 2,178 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेच सकता है, जबकि उसने अपने शेयर औसतन केवल 0.46 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे थे।

द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने एनएसई के शेयर औसतन 0.32 रुपए प्रति शेयर की लागत पर खरीदे थे।

अनुमानित आईपीओ मूल्य के अनुसार, न्यू इंडिया एश्योरेंस की पेशकश की जा रही हिस्सेदारी का मूल्य करीब 2,100 करोड़ रुपए होगा, जबकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 1,200 करोड़ रुपए की हो सकती है।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिसने अपने शेयर औसतन 0.50 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे थे, वह भी लगभग 1,200 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेच सकती है।

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी री) ने एनएसई के शेयर औसतन 5.26 रुपए प्रति शेयर की लागत पर खरीदे थे। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 2,131 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी बेच सकती है। हालांकि, इन सभी हिस्सेदारियों का अंतिम मूल्य आईपीओ लॉन्च होने के करीब तय किया जाएगा।

एनएसई ने बुधवार को अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और बीएसई के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल कर दिया।

प्रस्तावित लिस्टिंग के बाद एनएसई के शेयरों का कारोबार बीएसई पर होगा।

--आईएएनएस

डीबीपी