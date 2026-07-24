एआई-आधारित ऑटोमेशन से बढ़ रही पेटीएम की लागत दक्षता, मुनाफे में भी आई तेजी: जेएम फाइनेंशियल

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित ऑटोमेशन पेटीएम की लागत दक्षता को संरचनात्मक रूप से मजबूत करने वाला प्रमुख कारक बनकर उभर रहा है। इसकी मदद से कंपनी तेज वृद्धि के बावजूद अपने खर्चों को लगभग स्थिर बनाए रखने में सफल रही है।

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ब्रोकरेज ने पेटीएम के वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजों को "मजबूत निष्पादन की एक और तिमाही" करार देते हुए कहा कि कंपनी का मुनाफा उसके अनुमान से अधिक रहा।

यह सुधार ऐसे समय में आया है, जब कंपनी मर्चेंट और उपभोक्ता अधिग्रहण में निवेश जारी रखे हुए है।

जेएम फाइनेंशियल के अनुसार, कलेक्शन, ग्राहक सेवा और मर्चेंट अधिग्रहण में एआई-आधारित ऑटोमेशन लागत दक्षता का प्रमुख संरचनात्मक आधार बन रहा है, जिसके चलते नॉन-सेल्स ओवरहेड खर्च लगभग स्थिर बने हुए हैं।

ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि पेटीएम का फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार उसका सबसे तेजी से बढ़ने वाला ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में इस कारोबार से राजस्व सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर 814 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसमें मर्चेंट और कंज्यूमर लेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन की मजबूत वृद्धि का बड़ा योगदान रहा।

रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल सर्विसेज से होने वाले मुनाफे में सबसे बड़ा योगदान अभी भी मर्चेंट लेंडिंग का है।

पेटीएम अब दोहरे अंकों में लेंडिंग पार्टनर्स के साथ काम कर रही है। नए साझेदारों का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि मर्चेंट लेंडिंग में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी दोबारा ऋण लेने वाले ग्राहकों की है।

ब्रोकरेज ने कहा कि पेटीएम के पास उपलब्ध लेंडिंग कैपिटल उसकी मौजूदा ऋण वितरण क्षमता से चार से छह गुना अधिक है। इससे फंडिंग संबंधी कोई बाधा नहीं है और कंपनी के पास लोन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है। कंपनी अभी भी शुद्ध डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर काम कर रही है और न तो खुद लोन जोखिम लेती है और न ही अपने पास लोन बुक रखती है।

कंज्यूमर लेंडिंग कारोबार में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। फाइनेंशियल सर्विसेज ग्राहकों की संख्या सालाना आधार पर 36 प्रतिशत बढ़ी।

रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत प्रोडक्ट-मार्केट फिट के कारण पेटीएम पोस्टपेड अपने पिछले चक्र की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ रहा है। जेएम फाइनेंशियल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027-28 से पोस्टपेड राजस्व और ईबीआईटीडीए में महत्वपूर्ण योगदान देने लगेगा, हालांकि फिलहाल इसका मासिक कारोबार 10 अरब रुपए से कम है।

ब्रोकरेज ने कहा कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (एमटीएफ), ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सहित वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार कंपनी के लिए अगला रणनीतिक विकास स्तंभ बनकर उभर रहा है।

जेएम फाइनेंशियल को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 से वित्त वर्ष 29 के बीच फाइनेंशियल सर्विसेज का राजस्व 29 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगा।

भुगतान (पेमेंट्स) कारोबार में भी यह मजबूती जारी रही। पेटीएम का राजस्व सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़ा, जबकि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (जीएमवी) में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि ऑफलाइन, ऑनलाइन और उपभोक्ता भुगतान सभी क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई।

पेमेंट सर्विसेज का राजस्व सालाना आधार पर 33 प्रतिशत बढ़ा। वहीं, कार्ड-ऑन-यूपीआई और पोस्टपेड लेनदेन की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन संरचनात्मक रूप से सुधरकर 4 बेसिस प्वाइंट से ऊपर पहुंच गया।

रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्टेड ईबीआईटीडीए मार्जिन पिछली तिमाही की तुलना में 247 आधार अंक बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गया। कंपनी का मुनाफा ब्रोकरेज के अनुमान से 18 प्रतिशत अधिक रहा, जिसका प्रमुख कारण मजबूत ऑपरेटिंग लीवरेज और राजस्व की तुलना में अप्रत्यक्ष खर्चों की धीमी वृद्धि रही।

रिपोर्ट में कहा गया कि अब कंपनी का प्रबंधन पहले की तुलना में अधिक आश्वस्त है कि वह 15-20 प्रतिशत ईबीआईटीडीए मार्जिन के लक्ष्य को तय समय से पहले हासिल कर लेगी। साथ ही, दीर्घकालिक संरचनात्मक मार्जिन इससे भी अधिक रहने की संभावना है।

जेएम फाइनेंशियल ने तेज ऑपरेटिंग लीवरेज को देखते हुए वित्त वर्ष 27 से वित्त वर्ष 29 के लिए अपने ईबीआईटीडीए अनुमान में 1 से 17 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही, उसने पेटीएम पर अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य मूल्य 1,490 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज ने कंपनी का मूल्यांकन वित्त वर्ष 28 के अनुमानित ईबीआईटीडीए के 40 गुना के आधार पर किया है।

--आईएएनएस

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