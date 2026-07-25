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डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, देशभर में 27 किलो से अधिक तस्करी का विदेशी सोना जब्त, 12 आरोपी गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 25, 2026, 03:17 PM
डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, देशभर में 27 किलो से अधिक तस्करी का विदेशी सोना जब्त, 12 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने देशभर में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए कई ऑपरेशन्स में 27 किलोग्राम से ज्यादा विदेशी मूल का तस्करी का सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।

वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, एक सप्ताह तक चली कार्रवाई में विमान के टॉयलेट, गाड़ियों और बर्तनों में बनी खास जगहों और यात्रियों के शरीर में छिपाकर रखा गया सोना बरामद किया गया। इससे संगठित सोना तस्करी नेटवर्क के काम करने के बदलते तरीकों का पता चलता है।

सबसे बड़ी बरामदगी में से एक में, डीआरआई अधिकारियों ने 23-24 जुलाई को अदीस अबाबा से आ रहे तीन यात्रियों को मुंबई में रोका और एक विमान के पिछले टॉयलेट की छत के पैनल में छिपाकर रखे गए लगभग 12 किलोग्राम वजन के छह विदेशी सोने के बार बरामद किए।

इसके अलावा, जांच से पता चला कि यात्रियों ने सोना इसलिए छिपाया था ताकि एयरपोर्ट का स्टाफ उसे बाद में निकाल सके। अवैध सामान जब्त कर लिया गया और तीनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

मुंबई एयरपोर्ट पर 22-23 जुलाई को खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए एक और ऑपरेशन में, डीआरआई अधिकारियों ने तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। यह गिरोह विमान के टॉयलेट में मोम के रूप में सोने का बुरादा छिपाता था, जिसे विमान की सफाई करने वाले मिली-भगत वाले कर्मचारी बाद में निकाल लेते थे।

इस ऑपरेशन में मोम के रूप में 3.7 किलोग्राम सोने का बुरादा जब्त किया गया और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कैरियर, सफाई कर्मचारी, हैंडलर और रिसीवर शामिल थे।

उत्तर प्रदेश में, डीआरआई अधिकारियों ने 23 जुलाई को ब्रह्मपुत्र मेल से यात्रा कर रही एक महिला को रोका और उसकी कमर की बेल्ट और हैंडबैग में छिपाकर रखे गए लगभग 5 किलोग्राम वजन के 42 विदेशी सोने के बार बरामद किए।

पूछताछ के दौरान, यात्री ने माना कि सोना बांग्लादेश के रास्ते भारत में तस्करी करके लाया गया था। सोना जब्त कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

19 और 20 जुलाई के बीच किए गए एक और ऑपरेशन में, डीआरआई अधिकारियों ने कोलकाता रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को रोका और खास तौर पर बनाए गए बर्तनों में छिपाकर रखा गया 4.6 किलोग्राम विदेशी सोना बरामद किया।

एजेंसी ने कोच्चि और गुवाहाटी में भी अलग-अलग ऑपरेशन किए और लगभग 2 किलोग्राम विदेशी सोना बरामद किया। डीआरआई ने कहा कि ये मिले-जुले ऑपरेशन संगठित सोना तस्करी गिरोहों को खत्म करने और देश में कीमती धातुओं की अवैध आवक को रोकने के लिए उसकी लगातार कोशिशों को दिखाते हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम