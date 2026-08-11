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अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

ब्रिक्स बैठक के लिए वंदे भारत से जयपुर पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ट्रेन में युवाओं से की चर्चा

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(Updated )
ब्रिक्स

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लेने के लिए हवाई जहाज के बजाय वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर सबका ध्यान खींचा।

वित्त मंत्रालय के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से इस यात्रा की तस्वीरें और जानकारी साझा की गईं। पोस्ट में बताया गया कि निर्मला सीतारमण नई दिल्ली से जयपुर तक वंदे भारत ट्रेन से पहुंचीं, जहां ब्रिक्स एफएमसीबीजी की बैठक आयोजित होनी है।

यात्रा के दौरान वित्त मंत्री ने ट्रेन में अपने सह-यात्रियों से आत्मीयता से बातचीत की। मंत्रालय द्वारा साझा की गई दूसरी पोस्ट के अनुसार, इस सफर में मीडिया स्टडीज में पोस्ट-ग्रेजुएशन कर रहे दो छात्र और दो युवा मीडिया प्रोफेशनल भी उनके साथ जयपुर जा रहे थे।

इन चारों युवाओं को वित्त मंत्री के साथ बैठकर देश और दुनिया के अहम मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला। बातचीत के दौरान जियोपॉलिटिक्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक प्रगति और युवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर खुलकर विचार-विमर्श हुआ।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि युवाओं ने वित्त मंत्री से करियर, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था और भारत के विकास में युवाओं की भूमिका को लेकर सवाल पूछे। सीतारमण ने धैर्यपूर्वक सभी सवालों के जवाब दिए और युवाओं को आगे बढ़कर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन से यात्रा करना न केवल समय की बचत करता है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जन भागीदारी' और 'जन संवाद' के विचार को भी दर्शाता है। वित्त मंत्री का सह-यात्रियों और खासकर युवाओं से संवाद करना इसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है।

ब्रिक्स एफएमसीबीजी की बैठक जयपुर में हो रही है। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर वैश्विक आर्थिक स्थिति, व्यापार, डिजिटल भुगतान प्रणाली, सतत विकास और वित्तीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में इस बैठक का महत्व और बढ़ जाता है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी