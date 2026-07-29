बुर्ज खलीफा की ऑनलाइन बुकिंग अब यूपीआई से, भारतीय यात्रियों को बड़ी सुविधा

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। अब भारतीय यात्री यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का इस्तेमाल करके एट द टॉप, बुर्ज खलीफा की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही यह मशहूर पर्यटन स्थल यूएई का पहला ऐसा आकर्षण बन गया है, जिसने ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए यूपीआई पेमेंट स्वीकार करना शुरू किया है। यह जानकारी बुधवार को एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने दी।

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नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनआईपीएल ने बताया कि यह सुविधा 'नियोपे' और 'एमार एंटरटेनमेंट' के साथ साझेदारी में शुरू की गई है।

अब भारतीय पर्यटक यूएई जाने से पहले ही बुर्ज खलीफा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूपीआई से टिकट और दूसरे अनुभवों की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए वे अपने यूपीआई वाले किसी भी पेमेंट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह नई सुविधा एनआईपीएल और नियोपे की पहले से चल रही साझेदारी का ही विस्तार है।

साल 2022 में यूएई में क्‍यूआर कोड के जरिए यूपीआई पेमेंट शुरू होने के बाद से भारतीय यात्री नियोपे के नेटवर्क से जुड़े दुकानदारों के यहां यूपीआई से भुगतान कर रहे हैं। अब इस नई सुविधा के साथ यूपीआई का इस्तेमाल ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी किया जा सकेगा।

एनआईपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा, "भारतीय यात्री विदेश यात्रा के दौरान ऐसा पेमेंट विकल्प चाहते हैं जो आसान, भरोसेमंद और उनके लिए जाना-पहचाना हो। बुर्ज खलीफा के एट द टॉप की ऑनलाइन बुकिंग में यूपीआई जोड़ने से वे यूएई पहुंचने से पहले ही अपनी पसंदीदा पेमेंट सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे।"

कंपनी का कहना है कि यह पहल भारत और यूएई के बीच आसान और भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट की बढ़ती जरूरत को पूरा करेगी और दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत बनाएगी।

नियोपे के सीईओ विभोर मुंधड़ा ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच डिजिटल कारोबार के लिए एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही नियोपे, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है जिसने ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई पेमेंट की सुविधा शुरू की है।

वहीं, 'एमार एंटरटेनमेंट' के एक प्रवक्ता ने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग में यूपीआई जोड़ने से भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट बुक करना पहले से कहीं ज्‍यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय पर्यटक बुर्ज खलीफा आने वाले सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय पर्यटक समूहों में से एक हैं।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम