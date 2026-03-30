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Black Box Investment : ब्लैक बॉक्स ने प्रेफरेंशियल इश्यू पूरा किया, वारंट कन्वर्जन से 386 करोड़ रुपए प्राप्त हुए

ब्लैक बॉक्स ने वारंट कन्वर्जन से 386.36 करोड़ रुपए जुटाए, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 69.99% हुई।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 30, 2026, 11:05 AM
ब्लैक बॉक्स ने प्रेफरेंशियल इश्यू पूरा किया, वारंट कन्वर्जन से 386 करोड़ रुपए प्राप्त हुए

मुंबई: ग्लोबल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ब्लैक बॉक्स ने सोमवार को कहा कि 27 सितंबर, 2024 को जारी किए गए वारंटों के कन्वर्जन के परिणामस्वरूप 386.36 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक प्राप्त हुए हैं।

कंपनी ने 92,65,215 वारंट को 417 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया है। सभी वारंट धारकों ने अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया है, और किसी ने भी अपने अधिकार नहीं गंवाए हैं।

शेयर बाजार में अस्थिरता के बावजूद समय पर और पूर्ण रूप से हुए इस हस्तांतरण से ब्लैक बॉक्स के व्यापारिक सिद्धांतों, विकास रणनीति और क्रियान्वयन क्षमताओं में निवेशकों और प्रमोटरों का मजबूत विश्वास झलकता है।

प्रमोटरों ने इस इश्यू में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कुल निवेश का 51.76 प्रतिशत यानी 200 करोड़ रुपए का योगदान दिया। हस्तांतरण के बाद, प्रमोटरों की शेयरधारिता 69.99 प्रतिशत हो गई है, जो सभी शेयरधारकों के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और एकजुटता को दर्शाती है।

ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव वर्मा ने कहा, “हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि प्रमोटरों और निवेशकों दोनों की पूर्ण भागीदारी के साथ यह पूंजी जुटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। 386 करोड़ रुपए के इस निवेश से हमारी बैलेंस शीट मजबूत हुई है और हमें अपने विकास लक्ष्यों को गति देने के लिए अतिरिक्त लचीलापन मिला है। हम अपनी डिजिटल अवसंरचना क्षमताओं को बढ़ाने, बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और अपने ग्राहकों और शेयरधारकों को निरंतर मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।”

ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी दीपक बंसल ने कहा, “हम अपने निवेशकों को उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। यह पूंजी हमें प्राथमिकता वाले विकास क्षेत्रों में निवेश करने की हमारी क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही पूंजी आवंटन, परिचालन दक्षता और प्रतिफल के प्रति अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखने में भी सहायक है। हम अपने सभी बाजारों में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।”

--आईएएनएस

 

 

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