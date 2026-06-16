भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला; सेंसेक्स 76,500 के पार

मुंबई, 16 जून (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला। सुबह 9:26 पर सेंसेक्स 265 अंक या 0.35 प्रतिशत की मजबूती के साथ 76,529 और निफ्टी 70 अंक या 0.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,920 पर था।

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शुरुआती कारोबार में बाजार में चौतरफा तेजी देखी जा रही थी। मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 238 अंक या 0.39 प्रतिशत की तेजी के साथ 61,788 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 113 अंक या 0.62 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,513 पर था।

बाजार में तेजी का नेतृत्व कंज्यूमर और आईटी शेयर कर रहे थे। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी सर्विसेज और निफ्टी एनर्जी हरे निशान में थे। निफ्टी मेटल और निफ्टी कमोडिटीज लाल निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचयूएल, टेक महिंद्रा, एलएंडटी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स और अदाणी पोर्ट्स गेनर्स थे। एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, बीईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा और ट्रेंट लूजर्स थे।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, शंघाई, सोल और जकार्ता हरे निशान में खुले। वहीं, हांगकांग और बैंकॉक लाल निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को बड़ी तेजी के साथ बंद हुए थे।

कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी बनी हुई है। खबर लिखे जाने तक डब्ल्यूटीआई क्रूड फ्यूचर्स 0.15 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 80.63 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82.91 डॉलर प्रति बैरल पर था।

इसके अतिरिक्त, डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती देखी जा रही है और यह पिछली क्लोजिंग 94.71 के मुकाबले 0.31 पैसे की मजबूती के साथ 94.396 के स्तर पर था।

--आईएएनएस

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