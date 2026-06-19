भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, आईटी शेयर में रही बिकवाली

मुंबई, 19 जून (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 607.08 अंक या 0.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 76,802.90 और निफ्टी 154.90 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,013.10 पर था।

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बाजार में गिरावट का नेतृत्व आईटी शेयरों ने किया। इसके चलते निफ्टी आईटी 3.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ सूचकांकों में टॉप लूजर था। इसके बाद निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी कमोडिटीज भी लाल निशान में बंद हुए।

दूसरी तरफ, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी फार्मा, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल और निफ्टी कंजप्शन हरे निशान में बंद हुआ।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 138.05 अंक या 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 62,517.30 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 78.85 अंक या 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,784.45 पर था।

सेंसेक्स पैक में इटरनल, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाइटन, आईटीसी, सन फार्मा, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और इंडिगो गेनर्स थे। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एमएंडएम, एचयूएल, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, एसबीआई, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट और बीईएल लूजर्स थे।

जानकारों ने कहा कि हाल की रैली के बाद इक्विटी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के अचानक रद्द होने से निवेशकों का उत्साह कम हो गया। आज आईटी इंडेक्स में भारी गिरावट आई, जिसकी वजह एक्सेंचर का कमजोर आउटलुक था, इससे डिजिटल खर्च को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल, निवेशक सावधानी बरत रहे और शांति समझौते के बारे में और स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं और दक्षिण-पश्चिम मानसून की धीमी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं।

--आईएएनएस

एबीएस