भारत और स्विट्जरलैंड ने आर्थिक संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड ने अपनी मजबूत और स्थायी साझेदारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के तहत आर्थिक जुड़ाव और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गोयल ने कहा कि उनकी गाय परमेलिन के साथ शानदार बैठक हुई।

उन्होंने कहा कि चर्चाओं में दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहरा करने और टीईपीए ढांचे के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाने के साझा इरादे पर जोर दिया गया।

गोयल ने एक्स पर लिखा कि स्विस परिसंघ के राष्ट्रपति गाय परमेलिन के साथ एक शानदार बैठक हुई। हमारी चर्चाओं ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी की पुष्टि की, जिसमें भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के तहत आर्थिक जुड़ाव और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता शामिल है।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार करने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, गोयल ने कहा कि भारत के एफटीए वैश्विक जुड़ाव बढ़ाकर, पूंजी आकर्षित करके, नवाचार को बढ़ावा देकर, गुणवत्ता मानकों को उन्नत करके और रोजगार के अवसर सृजित करके दीर्घकालिक विकास को समर्थन देने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

मंत्री ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ टीईपीए को भारत और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन और आइसलैंड सहित सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और नवाचार-आधारित सहयोग के लिए एक प्रमुख ढांचा बताया था।

गोयल के अनुसार, ईएफटीए देशों ने समझौते के तहत 15 वर्षों की अवधि में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करने और दस लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने में सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है।

उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में समझौते के कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष में है और निवेश परियोजनाओं पर चर्चा सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है।

--आईएएनएस

एमएस/