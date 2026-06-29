भारत और ग्रीस के बीच मैन्युफैक्चरिंग और नई तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर जोर, पीयूष गोयल ने की अहम बैठक

नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि उन्होंने ग्रीस के विकास मंत्री टाकिस थियोडोरिकाकोस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें भारत और ग्रीस के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।

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पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "हमने मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की, ताकि दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।"

उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और मजबूत सप्लाई चेन के जरिए भारत-ग्रीस आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस समय एक उच्चस्तरीय भारतीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ ग्रीस दौरे पर हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ-साथ रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। इसकी जानकारी रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई थी।

ग्रीस यात्रा के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इन्क्यूबेटर (टीएचईए) में आयोजित प्रेजेंटेशन और स्टार्टअप पिच कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। इस मंच पर नई पीढ़ी के स्टार्टअप्स को अपनी क्षमताएं दिखाने और दोनों देशों के बीच नवाचार-आधारित साझेदारी को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा।

प्रतिनिधिमंडल एथेंस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसीसीआई) में भारतीय और ग्रीस उद्योग जगत के नेताओं के साथ विशेष गोलमेज बैठक (राउंडटेबल) भी करेगा।

इन बैठकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा होगी। साथ ही निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस दौरे का समापन ग्रीस के प्रमुख कारोबारी और संस्थागत प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के जरिए होगा। इन बैठकों का उद्देश्य उद्योगों के बीच साझेदारी को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का विस्तार करना है।

पीयूष गोयल ने पिछले सप्ताह ब्रिटेन का तीन दिवसीय दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया था। इस दौरान लंदन में आयोजित 'इंडिया-यूके: पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बिजनेस प्लेनरी' कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम में दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) का समर्थन किया। उनका मानना है कि यह समझौता व्यापार और निवेश संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला साबित होगा।

बयान में कहा गया कि ब्रिटेन के बाद ग्रीस का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की उस नीति को आगे बढ़ाता है, जिसके तहत वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करना, नवाचार-आधारित विकास को प्रोत्साहित करना और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की व्यापार एवं निवेश कूटनीति को नई मजबूती देना लक्ष्य है।

--आईएएनएस

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