भारत में व्हाइट-कॉलर भर्तियां जून में 6 प्रतिशत बढ़ी, एआई स्किल की मांग अधिक : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भारत में व्हाइट-कॉलर भर्तियां जून में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन-लर्निंग से जुड़ी नौकरियों में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। यह जानकारी सोमवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

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जॉब साइट 'नौकरी' की रिपोर्ट के अनुसार, इंश्योरेंस सेक्टर में 16 प्रतिशत की मजबूत ग्रोथ जारी रही, जबकि एफएमसीजी में 7 प्रतिशत, टेलीकॉम में 6 प्रतिशत, रियल एस्टेट में 5 प्रतिशत और बीपीओ/आईटीईएस एवं फार्मा या बायोटेक सेक्टर में 4-4 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 'नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स' एक साल पहले के 2854 से बढ़कर 3027 पर पहुंच गया, जिससे वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 4 प्रतिशत की स्थिर ग्रोथ दर्ज की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, जून में फ्रेशर्स की हायरिंग में सालाना आधार पर 8 प्रतिशत और अप्रैल-जून तिमाही में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। साथ ही, 4-7 साल से लेकर 16 साल से ज्यादा के अनुभव वाले सभी कैटेगरी में भर्तियों में बढ़त देखी गई।

जून में 4-7 साल के अनुभव वाले लोगों की भर्तियों में सालाना आधार पर 2 प्रतिशत, 8-12 साल वालों में 7 प्रतिशत, 13-16 साल वालों में 12 प्रतिशत और 16 साल से अधिक अनुभव वालों में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

इसके अलावा, शहरों के स्तर पर भी भर्तियों में तेजी देखी गई, जिसमें कई मेट्रो और उभरते हुए बाजारों ने राष्ट्रीय ट्रेंड से बेहतर प्रदर्शन किया। कोलकाता में भर्तियों 12 प्रतिशत, हैदराबाद में 11 प्रतिशत, चेन्नई में 10 प्रतिशत और बेंगलुरु में 7 प्रतिशत बढ़ी।

भुवनेश्वर जैसे उभरते हुए शहरों में भर्तियों में जबरदस्त उछाल आया। भुवनेश्वर में यह 21 प्रतिशत, इंदौर में लगभग 15 प्रतिशत और कोयंबटूर में लगभग 10 प्रतिशत बढ़ी।

अलग-अलग सेक्टर में, मीडिया प्रोडक्शन और एंटरटेनमेंट में 24 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई, इसके बाद हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज में 22 प्रतिशत और आईटी और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में 18 प्रतिशत से ज्यादा की ग्रोथ रही।

इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड के एमडी और सीईओ हितेश ओबेरॉय ने कहा, "भले ही आईटी में हायरिंग धीमी हुई है, लेकिन इस सेक्टर में एआई के लिए हायरिंग जून में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़ी है। यह अंतर इसलिए अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि टेक कंपनियां अभी भी कहां निवेश कर रही हैं। एआई तेजी से एक मुख्य क्षमता वाला क्षेत्र बनता जा रहा है, खासकर तब जब ज्यादा सीनियर और स्पेशलाइज्ड टैलेंट की मांग बढ़ रही है।"

पूरे देश में जीसीसी हायरिंग स्थिर रही, लेकिन दक्षिणी बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया; चेन्नई में 19 प्रतिशत और हैदराबाद में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

पिछले साल ज्यादातर समय दबाव में रहने के बाद, जून में टेलीकॉम हायरिंग में 6 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ सकारात्मक बदलाव दिखा। इस सुधार की मुख्य वजह फ्रेशर्स की हायरिंग में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी थी, जो इस सेक्टर में साल-दर-साल आधार पर 25 प्रतिशत बढ़ी।

--आईएएनएस

एबीएस