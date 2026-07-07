भारत की विकास यात्रा मतलब 1.4 अरब लोगों की आगे बढ़ती उम्मीदें : पीएम मोदी

जकार्ता, 7 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कई संकटों के बावजूद भारत लगातार एक के बाद एक सुधार कर रहा है, बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

Read More

जकार्ता में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मुझे भारत के विकास की रफ्तार और पैमाने को एक लाइन में बताना हो, तो मैं कहूंगा, 1.4 अरब लोगों की उम्मीदें आगे बढ़ रही हैं। आज गांवों से लेकर शहरों तक, हर भारतीय के अंदर आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने का भरोसा पैदा हुआ है।"

उन्होंने कहा क‍ि यह तेज रफ्तार और यह प्रगति अचानक नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक कई सुधार किए हैं। हमने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी वजह से देश आज बदल रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म... इसी मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

इस मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। उनकी मौजूदगी दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत रिश्तों को दिखाती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इंडोनेशिया की तरक्की और विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच दोस्ती की एक मजबूत कड़ी की तरह काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "चाहे महानदी में केले के तने से बनी छोटी नावें तैराने की परंपरा हो, वायांग कुलित के जरिए महाभारत का मंचन हो या देवी श्री की पूजा, हर परंपरा भारत और इंडोनेशिया के पुराने और गहरे सांस्कृतिक रिश्तों को दिखाती है। इस संबंध का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही समृद्ध है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इंडोनेशिया और पूरे आसियान क्षेत्र में विकास और खुशहाली लाने के लिए एक मजबूत सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "चाहे इंडोनेशिया हो या भारत, दोनों विकास के लिए उत्सुक हैं। हमारे पास न रुकने का समय है और न ही ठहरने का मौका। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की विकास यात्रा में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब कोरोना जैसी बड़ी महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था रुकी नहीं। जब पश्चिम एशिया में बड़ा संकट सामने आया, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार नहीं खोई।"

उन्होंने जकार्ता में हुए स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय से मिले प्यार के लिए आभार जताया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण था। मैं भारतीय प्रवासियों के प्यार और स्नेह से बहुत प्रभावित हूं।"

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "मेरे मित्र राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का जकार्ता के इस कार्यक्रम में शामिल होना खुशी की बात है। उनकी मौजूदगी ने इस अवसर को खास बना दिया। उनके संबोधन में भारत के लोगों के प्रति उनका स्नेह साफ दिखाई दिया।"

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम