'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम के माध्यम से भारत की नई पीढ़ी के नवाचार को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि 14 जून से फ्रांस में शुरू होने जा रहे 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम के माध्यम से भारत की नई पीढ़ी के नवाचार, स्टार्टअप्स और आविष्कारों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने इसे भारत के युवाओं की प्रतिभा को मिली एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय मान्यता बताया।

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दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 14 जून को फ्रांस में 'भारत इनोवेट्स' का उद्घाटन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम में भारत के युवा उद्यमियों और नवप्रवर्तकों द्वारा विकसित ऐसे नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा, जो वैश्विक जरूरतों के अनुरूप हैं।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह भारत की युवा पीढ़ी की प्रतिभा को मिली बहुत बड़ी स्वीकृति है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी सुझावों को शिक्षा मंत्रालय ने ठोस कार्ययोजना में बदला है। इसके तहत हजारों प्रस्तावों की कड़ी और गहन जांच के बाद 120 स्टार्टअप्स का चयन किया गया है।

उन्होंने बताया कि इन स्टार्टअप्स में 20 से अधिक भारत के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी और साझेदारी रही है। 14 से 16 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में दुनिया की कई बड़ी वैश्विक कंपनियां हिस्सा लेंगी। इसके अलावा कई वित्तीय संस्थान और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित बौद्धिक विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर संवाद और बिजनेस-टू-बिजनेस (बीटूबी) बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं द्वारा विकसित इनोवेशन को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने सभी इनोवेटर्स को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि उनकी दूरदृष्टि के कारण यह कार्यक्रम संभव हो पाया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस आयोजन की सफलता भारत की सफलता से सीधे जुड़ी हुई है।

--आईएएनएस

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