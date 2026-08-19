अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने अपने बिजली वितरण क्षेत्रों में मानसून सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मानसून के मौसम में बिजली सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने बिजली वितरण क्षेत्रों में बीएमसी स्कूलों और झुग्गी बस्तियों में ‘मानसून सुरक्षा जागरूकता अभियान’ आयोजित कर रही है।

कुर्ला पश्चिम स्थित गणेशबाग बीएमसी मराठी सेमी-इंग्लिश स्कूल सहित अपने विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों, शिक्षकों और अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के सुरक्षा अधिकारियों ने यह अभियान चलाया।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने मानसून के मौसम की तैयारी के तहत आपदा प्रबंधन संबंधी अपनी तैयारियों को सक्रिय रूप से बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य अपने 31.5 लाख ग्राहकों को संभावित व्यवधानों से सुरक्षित रखना है।

मानसून के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने अपना सेंट्रल डिजास्टर कंट्रोल सेंटर (सीडीसीसी) सक्रिय कर दिया है। यह महत्वपूर्ण केंद्र राहत और प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय करता है और चौबीसों घंटे काम करता है, जिससे पूरे मानसून के दौरान त्वरित कार्रवाई और संचार सुनिश्चित हो सके।

इससे पहले अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था, “हमारी टीम मानसून के मौसम से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।”

प्रवक्ता ने कहा, “हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीमों और सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के सहयोग से हम अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

कंपनी ने बताया कि वितरण नेटवर्क में रणनीतिक रूप से सात क्विक रिस्पॉन्स टीमें (क्यूआरटी) तैनात की गई हैं। ये टीमें मानसून के मौसम में आने वाली चुनौतियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई व्यापक प्रतिक्रिया, रिकवरी और बिजली आपूर्ति बहाली योजनाओं से लैस हैं।

बढ़ते जलस्तर पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर 98 उन्नत जलस्तर सेंसर अब एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़े गए हैं। इससे बाढ़ से जुड़ी बिजली संबंधी समस्याओं का पहले से अनुमान लगाने और उनसे निपटने की क्षमता बेहतर होगी।

सीडीसीसी विभागों और बाहरी अधिकारियों के साथ निर्बाध संचार बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक सैटेलाइट और वायरलेस तकनीकों, जिसमें वॉकी-टॉकी और रिमोट डिवाइस शामिल हैं, का इस्तेमाल करेगा। यह व्यवस्था बिजली आपूर्ति में रुकावट को न्यूनतम रखने और घटनाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करती है।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी अपने बिजली आपूर्ति क्षेत्रों में सुरक्षा जागरूकता सत्र भी सक्रिय रूप से आयोजित कर रही है, ताकि मानसून के दौरान उपभोक्ताओं को बिजली सुरक्षा के बारे में शिक्षित किया जा सके।

--आईएएनएस

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