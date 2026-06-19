56 साल के हुए राहुल गांधी, 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को 56 वर्ष के हो गए। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए उनके हलफनामे के अनुसार, उनके पास कुल 20.4 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें शेयर बाजार में निवेश, म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड शामिल हैं।

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चुनाव आयोग को सौंपे गए इस हलफनामे में 15 मार्च 2024 तक की उनकी वित्तीय संपत्तियों का विवरण दिया गया है।

हलफनामे के अनुसार, राहुल गांधी की चल संपत्तियों का कुल मूल्य 9.25 करोड़ रुपए था, जबकि अचल संपत्तियों का मूल्य 11.15 करोड़ रुपए दर्ज किया गया।

राहुल गांधी के पास 24 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 4.33 करोड़ रुपए है।

उनके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा निवेश पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में है, जिसकी कीमत 42.27 लाख रुपए है। इसके बाद बजाज फाइनेंस में 35.89 लाख रुपए, नेस्ले इंडिया में 35.67 लाख रुपए, एशियन पेंट्स में 35.30 लाख रुपए और टाइटन कंपनी में 32.59 लाख रुपए का निवेश है।

इसके अलावा, उनके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एलटीआईमाइंडट्री, डिवीज लैबोरेट्रीज, दीपक नाइट्राइट, जीएमएम फाउडलर, गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स, एल्काइल एमाइन्स केमिकल्स, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, मोल्ड-टेक पैकेजिंग, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, डॉ. लाल पैथलैब्स, इंफो एज, विनाइल केमिकल्स और वर्टोज एडवरटाइजिंग जैसी कंपनियों में भी हिस्सेदारी है।

हलफनामे में यह भी दर्ज है कि राहुल गांधी के पास नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कंपनी यंग इंडियन के 1,900 इक्विटी शेयर हैं, जिनका मूल्य 1.90 लाख रुपए बताया गया है।

प्रत्यक्ष शेयर निवेश के अलावा राहुल गांधी ने सात अलग-अलग योजनाओं में लगभग 3.81 करोड़ रुपए का निवेश म्यूचुअल फंड में किया हुआ है।

उनकी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड होल्डिंग एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में है, जिसकी कीमत 1.24 करोड़ रुपए है।

इसके अलावा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड में लगभग 1 करोड़ रुपए का निवेश है।

एचडीएफसी हाइब्रिड डेट फंड में उनका निवेश 79.01 लाख रुपए है।

इस प्रकार सूचीबद्ध शेयरों, म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में उनका कुल निवेश लगभग 8.32 करोड़ रुपए है।

हलफनामे के अनुसार, राहुल गांधी के पास 2020-21 सीरीज के 220 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं, जिनकी कीमत 15.21 लाख रुपए है।

उनके एसबीआई में सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते में 61.52 लाख रुपए जमा हैं।

इसके अलावा, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक खातों में कुल 26.25 लाख रुपए जमा हैं। उनके पास नकद 55,000 रुपए भी हैं।

हलफनामे के मुताबिक, राहुल गांधी के पास कुल 333.30 ग्राम आभूषण और सोना है। इसमें 168.80 ग्राम शुद्ध सोना शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 4.20 लाख रुपए आंकी गई है।

हालांकि, उनके नाम पर किसी भी मोटर वाहन का उल्लेख हलफनामे में नहीं किया गया है।

अचल संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति गुरुग्राम स्थित सिग्नेचर टावर्स में व्यावसायिक कार्यालय है, जिसकी कीमत 9.05 करोड़ रुपए बताई गई है।

हलफनामे के अनुसार, इन दो कार्यालय यूनिट्स की खरीद लागत 7.93 करोड़ रुपए थी।

इसके अलावा, उन्होंने नई दिल्ली के महरौली स्थित सुल्तानपुर में कृषि भूमि और फार्महाउस भवन में अपनी हिस्सेदारी घोषित की है। यह संपत्ति उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व में है और इसकी कीमत 2.10 करोड़ रुपए बताई गई है।

हलफनामे में राहुल गांधी के नाम किसी भी आवासीय फ्लैट या मकान का उल्लेख नहीं है।

राहुल गांधी की घोषित संपत्ति पिछले दो दशकों में लगातार बढ़ी है।

वर्ष 2004 में उनकी कुल संपत्ति 55.38 लाख रुपए थी। वर्ष 2009 में यह बढ़कर 2.33 करोड़ रुपए हो गई।

वर्ष 2014 में उनकी संपत्ति 9.40 करोड़ रुपए और 2019 में 15.89 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी।

वर्ष 2024 में घोषित 20.40 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके 2019 के चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्ति की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत अधिक है।

--आईएएनएस

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