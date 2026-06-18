42 साल के इतिहास में पहली बार 21 जून को सुबह 4 बजे से चलेगी कोलकाता मेट्रो

कोलकाता, 18 जून (आईएएनएस)। कोलकाता मेट्रो 21 जून को कुछ ऐसा करने जा रही है जो उसने अपने 42 साल के इतिहास में कभी नहीं किया। इस दिन मेट्रो सुबह 4 बजे से चलना शुरू हो जाएगी।

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ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग सेंट्रल कोलकाता के रेड रोड तक आसानी से पहुंच सकें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योग डे के मौके पर बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे।

नीट यूजी 2026 के उम्मीदवारों की यात्रा को आसान बनाने के लिए दिन में बाद में भी सेवाएं जारी रहेंगी।

एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे के बीच दोनों दिशाओं में 14-15 मिनट के अंतराल पर सेवाएं चलेंगी।

अधिकारी ने आगे कहा, "ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और येलो लाइन सेक्शन पर सुबह 4 बजे सेवाएं शुरू हो जाएंगी। उस दिन ब्लू लाइन पर मौजूदा 152 सेवाओं (रविवार को) के बजाय कुल 214 सेवाएं (107 अप और 107 डाउन) चलाई जाएंगी।"

दक्षिणेश्वर से शहीद खुदीराम, नोआपाड़ा से शहीद खुदीराम, महानायक उत्तम कुमार से शहीद खुदीराम, शहीद खुदीराम से दक्षिणेश्वर, महानायक उत्तम कुमार से दक्षिणेश्वर, नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक की सेवाएं सुबह 4 बजे शुरू होंगी।

ये सेवाएं सबसे लोकप्रिय ब्लू लाइन पर होंगी, जो शहर के मेट्रो कॉरिडोर में सबसे पुराना है। इससे दूर-दराज के इलाकों से लोगों का रेड रोड तक आना-जाना आसान हो जाएगा।

वे पार्क स्ट्रीट या एस्प्लेनेड स्टेशनों पर उतरकर पैदल रेड रोड तक जा सकते हैं।

ग्रीन लाइन सेक्शन, हावड़ा मैदान और साल्ट लेक सेक्टर-5 के बीच, रविवार को मौजूदा 108 सेवाओं के बजाय दिन भर में 173 सेवाएं (87 अप और 86 डाउन) मिलेंगी।

इस नेटवर्क पर सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे के बीच दोनों दिशाओं में 15 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर सेवाएं चलेंगी।

हावड़ा मैदान से साल्ट लेक सेक्टर-5 और साल्ट लेक सेक्टर-5 से हावड़ा मैदान तक की सेवाएं सुबह 4 बजे शुरू होंगी।

यात्री एस्प्लेनेड स्टेशन पर उतरकर पैदल रेड रोड तक जा सकते हैं और उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं जिसे प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कोलकाता में काफी उत्साह है।

रेड रोड पर होने वाले इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्य कैबिनेट के सभी सदस्य शामिल होंगे।

कई संगठनों ने भी इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया है। आस-पास के जिलों से भी लोगों के आने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी