New Zealand Cricket Team
India Vs New Zealand : फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की राह मुश्किल, टी20 वर्ल्ड कप में अब तक नहीं मिली है जीत
India Cricket Team : 'हम जीतेंगे टी20 वर्ल्ड कप', फाइनल मुकाबले से पहले बोले भारतीय गेंदबाज आकाश दीप
T20 World Cup 2026 Final : इलिंगवर्थ-व्हार्फ होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में मैदानी अंपायर
New Zealand Vs South Africa : साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल, जानिए कैसा है पिच का मिजाज?
T20 World Cup 2026 Semifinal : हम मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे: एडेन मार्करम
T20 World Cup 2026 Semifinal : पिच सपाट दिख रही है, लेकिन स्पिनरों का रोल अहम रहेगा: मिचेल सैंटनर
South africa vs new zealand t20 : पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगी साउथ अफ्रीका की भिड़ंत, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड?
India T20 Squad : भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, जसप्रीत बुमराह की वापसी