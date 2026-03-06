New Zealand Cricket Team

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:07 PM

India Vs New Zealand : फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की राह मुश्किल, टी20 वर्ल्ड कप में अब तक नहीं मिली है जीत

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:11 PM

India Cricket Team : 'हम जीतेंगे टी20 वर्ल्ड कप', फाइनल मुकाबले से पहले बोले भारतीय गेंदबाज आकाश दीप

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:32 PM

T20 World Cup 2026 Final : इलिंगवर्थ-व्हार्फ होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में मैदानी अंपायर

Dainik Hawk·Mar 04, 2026, 01:45 PM

New Zealand Vs South Africa : साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल, जानिए कैसा है पिच का मिजाज?

Dainik Hawk·Mar 04, 2026, 01:49 PM

T20 World Cup 2026 Semifinal : हम मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे: एडेन मार्करम

Dainik Hawk·Mar 04, 2026, 01:50 PM

T20 World Cup 2026 Semifinal : पिच सपाट दिख रही है, लेकिन स्पिनरों का रोल अहम रहेगा: मिचेल सैंटनर

Dainik Hawk·Mar 03, 2026, 09:59 AM

South africa vs new zealand t20 : पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगी साउथ अफ्रीका की भिड़ंत, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड?

Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 05:46 AM

India T20 Squad : भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, जसप्रीत बुमराह की वापसी