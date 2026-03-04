खेल

New Zealand Vs South Africa : साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल, जानिए कैसा है पिच का मिजाज?

ईडन गार्डन्स में न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल, पिच रहेगी बल्लेबाजों के अनुकूल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Mar 04, 2026, 01:45 PM
टी20 वर्ल्ड कप: साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल, जानिए कैसा है पिच का मिजाज?

कोलकाता: न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को ईडन गार्डन्स में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल-1 खेला जाना है, जिसे जीतने वाली टीम 8 मार्च को खिताबी मुकाबले में उतरेगी।

 

 

दोनों ही टीमों का कैंपेन अब तक शानदार रहा है। ब्लैक कैप्स ने अपने सुपर 8 ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल करके सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि साउथ अफ्रीका ने ग्रुप 1 में अपना दबदबा बनाया, जिसमें भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत भी शामिल रही। यह टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय है।

 

अनुमान के मुताबिक, इस मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका कम है। शहर में आसमान साफ ​​रहने की उम्मीद है। 'एक्यूवेदर' के मुताबिक, शुरुआत में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। शाम के समय तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है।

 

हालांकि, इस टूर्नामेंट में ईडन गार्डन्स पर खेले गए पिछले दो मैचों में पिचें काफी सपाट रही हैं। इसके अलावा अपेक्षाकृत छोटी बाउंड्री और बेहद तेज आउटफील्ड के चलते गेंदबाजों के लिए गलती की गुंजाइश न के बराबर है। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 200 से अधिक के स्कोर को लक्ष्य बनाएगी।

 

जिस पिच पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर-8 का निर्णायक मैच खेला गया था, उसी पिच पर सेमीफाइनल-1 खेला जाएगा, इसलिए स्क्वायर बाउंड्री की दूरी लगभग बराबर है। एक बार फिर, सतह सूखी लग रही है। इस जगह पर पिछले 19 मुकाबलों में पहली पारी का औसत 162 रहा है, जबकि दूसरी पारी का स्कोर 143 रहा है।

 

आईसीसी ने सेमीफाइनल और फाइनल के लिए खास इंतजाम किए हैं। मैच के तय दिन पर 90 मिनट अतिरिक्त रखे गए हैं।

 

अगर 4 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल पूरी तरह से बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो खेल तय रिजर्व डे यानी 5 मार्च को ठीक वहीं से शुरू होगा, जहां से इसे रोका गया था। अगर मौसम की वजह से रिजर्व डे पर भी कोई खेल नहीं हो पाता है, तो अपने-अपने सुपर 8 ग्रुप में ऊपर रहने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जिसका फायदा साउथ अफ्रीका को होगा।

 

--आईएएनएस

 

 

 

