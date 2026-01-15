Makar Sankranti 2026
Yogi Adityanath Makar Sankranti : योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी, सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दीं
Gorakhnath Temple : खिचड़ी पर्व से पहले ही उमड़ा आस्था का सैलाब, गोरखनाथ मंदिर में भोर से लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार
Makar Sankranti Wishes : बॉलीवुड-टीवी सेलेब्स ने दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, किसी ने मराठी लुक, तो किसी ने गरीबों की मदद कर किया सेलिब्रेट
PM Modi Greetings : पीएम मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति, माघ बिहू और उत्तरायण की शुभकामनाएं दी
Makar Sankranti Celebration : 'पतंगों के पीछे दौड़, तिल-गुड़ की खुशबू और बचपन', सन नियो के कलाकारों ने साझा की मकर संक्रांति की यादें
Gangasagar Mela : मकर संक्रांति से पहले श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे गंगासागर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम