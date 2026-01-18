Makar Sankranti
Janata Dal United : जदयू दिल्ली में भव्य मकरसंक्रांति महोत्सव, दही-चूड़ा भोज में हजारों लोग हुए शामिल
Rajasthan News : हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए: दीया कुमारी
Tej Pratap Yadav : पिताजी के साथ यह ऐतिहासिक मिलन मुझे और अधिक ऊर्जावान करेगा: तेज प्रताप यादव
Yogi Adityanath : योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी, सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दीं
Gujarat Makar Sankranti : मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, उपमुख्यमंत्री समेत भाजपा नेताओं ने लिया हिस्सा
Bhupendra Patel Celebration : सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर्व के उत्सव में हुए शामिल
Makar Sankranti : मकर संक्रांति पर अयोध्या और हरिद्वार समेत कई धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने किया नदियों में पवित्र स्नान
PM Modi Letter : संक्रांति आशा का प्रतीक, पोंगल श्रम-प्रकृति का उत्सव, माघ बिहू भाईचारे और कृतज्ञता का त्योहार
Makar Sankranti 2026 : मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का दुर्लभ संयोग, तिल दान से मिलेगा विशेष पुण्य
Rashtrapati Murmu Wishes : राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की शुभकामनाएं दी
Gavi Gangadhareshwara Temple : मकर संक्रांति पर इस मंदिर में खुद सूर्य करते हैं भगवान शिव का राजतिलक, साल में एक दिन अद्भुत नजारा
Gujarat Kite Festival : गुजरात काइट फेस्टिवल में भी पीएम मोदी की धूम, योजनाओं की जानकारी वाली पतंगों की बढ़ी मांग