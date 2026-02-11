Lok Sabha News

Dainik Hawk·Feb 11, 2026, 10:49 AM

Priyanka Chaturvedi Statement : डरी हुई सरकार सेना प्रमुख की किताब से घबराई : प्रियंका चतुर्वेदी

Dainik Hawk·Feb 09, 2026, 10:51 AM

Om Birla Controversy : 'लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव', विपक्ष के सांसदों ने ओम बिरला पर आवाज दबाने का आरोप लगाया

Dainik Hawk·Feb 09, 2026, 11:05 AM

Om Birla No Confidence : भाजपा सांसदों ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- इनके पास कोई मुद्दा नहीं, जनता को कर रहे गुमराह

Dainik Hawk·Feb 05, 2026, 04:29 AM

Opposition MP Suspension : सदन में विपक्षी सांसदों को बोलने की इजाजत नहीं मिल रही है: उदित राज

Dainik Hawk·Feb 04, 2026, 05:52 AM

Lok Sabha Suspension : सदन में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता: इकरा हसन