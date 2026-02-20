India AI Impact Summit 2026

Dainik Hawk·Feb 20, 2026, 03:35 PM

Ashwini Vaishnaw Meeting : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुंदर पिचाई से मुलाकात की; डेटा सेंटर समेत एआई के उपयोग पर चर्चा हुई

Dainik Hawk·Feb 19, 2026, 02:58 PM

Sunil Mittal AI : एआई से बदलेगा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शोध का भविष्य: सुनील मित्तल

Dainik Hawk·Feb 19, 2026, 02:52 PM

Sundar Pichai India : इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सुंदर पिचाई ने चखा भारतीय जीआई कॉफी का स्वाद, बोले - 'वॉव!'

Dainik Hawk·Feb 19, 2026, 02:59 PM

Anthropic Software India : भारत में 'एंथ्रोपिक' स्टार्टअप के संस्थापक ने अमेरिकी कंपनी द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में सरकार से मांगी मदद

Dainik Hawk·Feb 19, 2026, 02:54 PM

Emmanuel Macron India : भारत ने वो बनाया जो किसी और ने नहीं किया, एआई समिट में मैक्रों ने शेयर की मुंबई के स्ट्रीट वेंडर की कहानी

Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 09:05 AM

India AI Summit : समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जरूरी: सीईए नागेश्वरन

Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 10:59 AM

India AI Impact Summit 2026 : इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'वैश्विक विकास में अहम योगदान दे रहा भारत'