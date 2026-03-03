Cricket World Cup

Dainik Hawk·Mar 03, 2026, 08:57 AM

India vs england semifinal : सेमीफाइनल में भारत के लिए 'सिरदर्द' बन सकते हैं ये 5 इंग्लिश खिलाड़ी

Dainik Hawk·Feb 21, 2026, 10:18 AM

T20 World Cup 2026 : 'भारतीय टीम पर दबाव ज्यादा, हम फायदा उठाएंगे', दक्षिण अफ्रीका के कोच कॉनराड का बयान

Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 08:18 AM

India Vs Pakistan Match : 'चक दे इंडिया', पाकिस्तान पर बड़ी जीत के लिए सीएम भगवंत मान ने भारतीय टीम को दी बधाई

Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 08:20 AM

Sri Lanka Vs Australia : श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए 'करो या मरो' वाली स्थिति, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

Dainik Hawk·Feb 12, 2026, 09:29 AM

Paul Stirling Injury : आयरलैंड को कप्तान पॉल स्टर्लिंग की जांच रिपोर्ट का इंतजार

Dainik Hawk·Feb 06, 2026, 12:01 PM

ICC T20 World Cup : कमेंट्री पैनल में शास्त्री, स्मिथ, बिशप समेत होंगे ये स्टार्स

Dainik Hawk·Jan 07, 2026, 05:24 AM

New Zealand Cricket : टी20 विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित, मिचेल सेंटनर होंगे कप्तान

Dainik Hawk·Dec 24, 2025, 05:47 AM

Indian Cricket Lucky Charm : भारतीय क्रिकेट का 'लकी चार्म', 35 मैच खेले और 2 विश्व कप जीत लिए

Dainik Hawk·Dec 24, 2025, 05:56 AM

England U19 Team : अंडर 19 विश्व कप के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित, थॉमस रेव संभालेंगे कप्तानी