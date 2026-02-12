खेल

Paul Stirling Injury : आयरलैंड को कप्तान पॉल स्टर्लिंग की जांच रिपोर्ट का इंतजार

घुटने की चोट से जूझ रहे स्टर्लिंग, टीम मैनेजमेंट रिपोर्ट का इंतजार कर रहा।
Feb 12, 2026, 09:29 AM
टी20 विश्व कप: आयरलैंड को कप्तान पॉल स्टर्लिंग की जांच रिपोर्ट का इंतजार

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार को कोलंबो में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग को चोट लग गई थी। चोट की वजह से स्टर्लिंग बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए थे। आयरलैंड को कप्तान के घुटने में लगी चोट की गंभीरता की जानकारी के लिए स्कैन रिपोर्ट का इंतजार है।

 

टीम के बल्लेबाजी कोच गैरी विल्सन ने कहा कि मैच के बाद स्टर्लिंग को स्कैन के लिए भेजा गया था। यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। हमें कन्फर्मेशन का इंतजार करना होगा।

 

स्टर्लिंग की जांच रिपोर्ट के बाद ही उनकी चोट की गंभीरता का अंदाजा लगेगा और इसी के साथ यह भी पता चलेगा कि वह विश्व कप का हिस्सा बने रहेंगे या नहीं।

 

मैच के दौरान क्षेत्ररक्षण करते हुए एक कैच पकड़ने के प्रयास में स्टर्लिंग के दाहिने घुटने में चोट लग गई। इसके बावजूद वह बल्लेबाजी के लिए आए थे।

 

विल्सन ने कहा, "उसे पता था कि वह ठीक नहीं है, लेकिन उसने टीम के लिए काम पूरा करने की कोशिश की। वह रन चेज का नेतृत्व करना चाहता था। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका।"

 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में आयरलैंड को जीत के लिए 183 रन का लक्ष्य मिला था। आयरलैंड 16.5 ओवर में 115 पर सिमट गई और 67 रन से मैच हार गई।

 

आयरलैंड के बल्लेबाजी कोच विल्सन ने कहा कि टीम ने दो जीत हासिल करने और सुपर एट्स में आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। टीम ने अपने पहले दो मैचों में काफी सकारात्मक चीजें दिखाई हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच इतना निराशाजनक था क्योंकि असल में उस गेम के 65-70 परसेंट तक मुझे लगा कि हम बेहतर टीम थे। ड्रेसिंग रूम में बहुत टैलेंट है और कोच के तौर पर हमारी तरफ से उन पर बहुत भरोसा है और हमने अब तक अपने ग्रुप की दो सबसे अच्छी टीमों के साथ खेला है। इसलिए हमें वहां भी दो गेम खेलने हैं। वे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। बाकी मैचों में भी काफी कुछ देखने को मिलेगा।

 

टीम को अगले स्टेज में पहुंचने के लिए ओमान और जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने बाकी दो ग्रुप मैचों में जीत की जरूरत होगी। आयरलैंड का अगला मैच शनिवार को कोलंबो में ओमान के खिलाफ होगा।

--आईएएनएस

 

 

